Второй этап изъятий. Под дорогу к аэропорту Краснодара отдадут больше 40 га сельхозземель

Земли хутора Ленина и станицы Старокорсунской в Краснодаре уйдут под дорогу к аэропорту

Все они относятся к категории сельскохозяйственных угодий и расположены в хуторе Ленина и станице Старокорсунской. Именно через эти территории в будущем проляжет новая дорога.

23 июля администрация Краснодара опубликовала приказ об изъятии земель для государственных нужд. Под строительства новой подъездной магистрали к аэропорту столицы региона отдадут больше 20 земельных наделов общей площадью свыше 430 тыс. кв. метров.

Каждому из нынешних владельцев участков направят копию приказа с разъяснением процедуры. Кроме того, закон предусматривает выплату денежной компенсации за изымаемую недвижимость — ее размер определят индивидуально.

Это не первый этап земельных изъятий в рамках этого проекта. 15 мая первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко подписал приказ о передаче под дорогу к аэропорту 31 участка общей площадью 212 тыс. кв. метров. Они тоже расположены в районе хутора Ленина и станицы Старокорсунской и относятся к категории сельхозназначения.

Основанием для изъятия стал принятый в 2024 году Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования (генплан). Чиновники оставили за чертой города и перевели в зону сельскохозяйственных 7 тыс. га земель. Затронуты практически все жилые окраины Краснодара: поселки Пригородный, Лорис и Дружелюбный, хуторы Копанской и Ленина и многие другие.