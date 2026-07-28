Второй этап изъятий. Под дорогу к аэропорту Краснодара отдадут больше 40 га сельхозземель
Земли хутора Ленина и станицы Старокорсунской в Краснодаре уйдут под дорогу к аэропорту
23 июля администрация Краснодара опубликовала приказ об изъятии земель для государственных нужд. Под строительства новой подъездной магистрали к аэропорту столицы региона отдадут больше 20 земельных наделов общей площадью свыше 430 тыс. кв. метров.
Все они относятся к категории сельскохозяйственных угодий и расположены в хуторе Ленина и станице Старокорсунской. Именно через эти территории в будущем проляжет новая дорога.
Каждому из нынешних владельцев участков направят копию приказа с разъяснением процедуры. Кроме того, закон предусматривает выплату денежной компенсации за изымаемую недвижимость — ее размер определят индивидуально.
Это не первый этап земельных изъятий в рамках этого проекта. 15 мая первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Юрий Савенко подписал приказ о передаче под дорогу к аэропорту 31 участка общей площадью 212 тыс. кв. метров. Они тоже расположены в районе хутора Ленина и станицы Старокорсунской и относятся к категории сельхозназначения.
Основанием для изъятия стал принятый в 2024 году Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования (генплан). Чиновники оставили за чертой города и перевели в зону сельскохозяйственных 7 тыс. га земель. Затронуты практически все жилые окраины Краснодара: поселки Пригородный, Лорис и Дружелюбный, хуторы Копанской и Ленина и многие другие.
Почти 12 лет обещаний:
Тогда власти говорили, что их цель — сохранить ценные сельскохозяйственные земли. Однако депутат Александр Сафронов предположил, что манипуляции с землей готовят в угоду конкретным фирмам и лицам. По его словам, в прошлом генплане на месте Западного обхода указана сельхозземля, но это не помешало застроить район многоэтажками.
Протяженность дороги к аэропорту составит 8,8 километра. В конце 2024 года предварительную стоимость ее строительства оценивали в 7,7 млрд рублей. Проект будет финансировать Дорожный фонд Краснодарского края.
Землями сельхозназначения признаются территории, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные и предназначенные для нужд сельского хозяйства. К ним относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, виноградники.
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