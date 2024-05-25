В ближайшие два года в Новороссийске реконструируют мемориал «Малая земля»

«В ближайшее время комплекс «Малая земля» ждет реставрация. Уже проведены проектно-изыскательные работы, одобрена проектная документация. По планам срок начала и окончания реставрационных работ — 2024-2025 годы», — передает пресс-центр организации.



Напомним, что проект реконструкции мемориала «Малая земля» показали в марте 2023 года. Судя по представленным эскизам, памятник и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение.



В апреле 2023 года стало известно, что в районе памятника начались противоаварийные работы. На объект завезли все необходимые материалы.