В ближайшие два года в Новороссийске реконструируют мемориал «Малая земля»

Краснодарский край

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  • Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    Мемориал «Малая земля» в Новороссийске © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Главгосэкспертиза одобрила проект реконструкции мемориального комплекса «Малая земля» в Новороссийске

24 мая пресс-центр Главгосэкспертизы сообщил о реконструкции мемориала «Малая земля» в Новороссийске. Ее планируют завершить в 2024-2025 годах.

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«В ближайшее время комплекс «Малая земля» ждет реставрация. Уже проведены проектно-изыскательные работы, одобрена проектная документация. По планам срок начала и окончания реставрационных работ — 2024-2025 годы», — передает пресс-центр организации.

Напомним, что проект реконструкции мемориала «Малая земля» показали в марте 2023 года. Судя по представленным эскизам, памятник и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение.

В апреле 2023 года стало известно, что в районе памятника начались противоаварийные работы. На объект завезли все необходимые материалы.

Как писали ранее Юга.ру, в Новороссийске в 2023 году сняли документальный фильм о «Малой земле».

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В ближайшие два года в Новороссийске реконструируют мемориал «Малая земля»
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