В Новороссийске начали реконструкцию мемориала «Малая земля»

На мемориале «Малая земля» в Новороссийске начались противоаварийные работы, сообщили в городском музее-заповеднике. На объект уже завезли все необходимые материалы.

Работами занимается ООО «Кубань проект реставрация». Когда мемориал отремонтируют — неизвестно. О сроках работ в музее ничего не сказали.

Как писали Юга.ру, о реставрации памятника губернатор Кубани Вениамин Кондратьев говорил еще в 2018 году. Деньги на ремонт мемориала выделили только в 2022 году. Тогда за 5 млн рублей провели историко-культурную экспертизу и разработали научно-проектную документацию.

В марте 2023 года главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко представила концепцию реконструкции мемориала. Памятник и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение.

Также с реконструкцией «Малой земли» связано уголовное дело в отношении чиновников краевого Минкульта. Должностных лиц привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность должностного лица, повлекшая причинение крупного ущерба). Это сделали по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина.