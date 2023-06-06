В Новороссийске сняли документальный фильм о «Малой земле»
Студия документального кино «Хронос» сняла в Новороссийске документальный фильм «Малая Земля» большой Победы»
В 2022 году одному из самых известных памятников и визитной карточке города-героя исполнилось 40 лет. По словам съёмочной группы, лента — еще одна возможность вспомнить о подвиге малоземельцев и рассказать историю меморального комплекса.
В фильме научный сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника Василий Алексеев напомнил, что монумент находится на месте, где 225 дней длилась оборона плацдарма, и откуда начался решающий штурм вражеских позиций, завершившийся освобождением Новороссийска. Мемориал открыли в сентябре 1982 года в честь подвига советских солдат.
Напомним, губернатор Кондратьев обещал отремонтировать памятник «Малая Земля» ещё в 2018 году. Проект реконструкции мемориала представили только в марте 2023-го. Судя по представленным эскизам, комплекс и прилегающую территорию планируют превратить в современное общественное пространство. Здесь появятся места для отдыха горожан, новые пешеходные дорожки, освещение и озеленение.
В апреле 2023 года стало известно, что в районе памятника начались противоаварийные работы. На объект завезли все необходимые материалы.