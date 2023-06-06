В Новороссийске сняли документальный фильм о «Малой земле»

В 2022 году одному из самых известных памятников и визитной карточке города-героя исполнилось 40 лет. По словам съёмочной группы, лента — еще одна возможность вспомнить о подвиге малоземельцев и рассказать историю меморального комплекса.

В фильме научный сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника Василий Алексеев напомнил, что монумент находится на месте, где 225 дней длилась оборона плацдарма, и откуда начался решающий штурм вражеских позиций, завершившийся освобождением Новороссийска. Мемориал открыли в сентябре 1982 года в честь подвига советских солдат.