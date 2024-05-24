В Краснодаре начали реставрацию дома архитектора Косякина

В Краснодаре специалисты начали ремонт объекта культурного наследия на улице Кондратенко

Предыстория: У предыдущего собственника дома архитектора Косякина (ООО «КорИнвест») изъяли его по решению суда в 2020 году. Тогда сообщалось, что новый владелец должен будет вложить в реставрацию памятника не менее 26 млн рублей. Затем ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело из-за разрушения здания.



15 марта 2022 года стало известно, что объект культурного наследия продали на торгах за 15,2 млн рублей. Покупателем стал Максим Самардак.

23 мая пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила о старте реставрации дома архитектора Косякина. Специалисты оценили состояние объекта. Документация получила положительное заключение экспертизы. Региональное управление госохраны объектов культурного наследия разрешило начать ремонт. «На объекте культурного наследия отреставрируют кирпичные кладки, архитектурный декор фасадов. Утраченные элементы эркера создадут заново. Также восстановят деревянную веранду, проведут реставрацию и воссоздадут покрытие пола из «метлахской» плитки и паркетных полов. Все восстановят по сохранившимся образцам и аналогам, соответствующим эпохе строительства здания, с учетом его стилевых характеристик. Отреставрируют зеркало голландской печи и кованные ограждения внутренних лестниц. Кроме того, усилят конструкции здания, заменят инженерные системы и устроят гидроизоляцию. Уже сейчас ведут работы по ремонту кровли здания», — рассказал вице-губернатор Кубани Роман Лузинов.

Дом краснодарского архитектора Александра Косякина находится на улице Кондратенко, 13. Он построил его в 1906—1910 годах по собственному проекту.