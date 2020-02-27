В Краснодаре суд изъял у недобросовестного собственника дом архитектора Косякина

Власти и общественники начали добиваться изъятия дома у собственника — московского ООО «КорИнвест», которое на 100% принадлежит учрежденному на Виргинских островах «Риф солюшнс лимитед». Еще в 2016 году власти подали соответствующий иск. Однако тогда арбитраж отказал , так как компания продала объект. Позднее сделку признали ничтожной, и в июле 2018 года краевая администрация вновь подала иск об изъятии.

Дом известного краснодарского архитектора Александра Косякина на улице Кондратенко, 13 был построен более 100 лет назад. При проведении мониторинга состояния объектов культурного наследия Краснодара активисты ОНФ и эксперты отметили, что он находится практически на грани исчезновения.

25 февраля суд вынес решение об изъятии дома Косякина у «КорИнвест». Представитель компании в суд не явился. По решению суда теперь приставы обязаны провести историко-культурную экспертизу ущерба, выбрать нового собственника через торги и выплатить «КорИнвесту» остаток от вырученных средств за исключением суммы нанесенного ущерба, расходов на проведение торгов и проведение экспертизы.

Депутата Госдумы Натальи Костенко рассказала порталу Юга.ру, что активисты намерены добиться возбуждения уголовного дела в отношении руководства «КорИнвеста» по ст. 243.1 УК РФ (Нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). В том числе она уже направила депутатский запрос в адрес начальника ГУ МВД по Краснодарскому краю. Кроме того, по ее словам, прокурор города Олег Мединский пообещал взять рассмотрение материала процессуальной проверки на личный контроль.

Также Костенко добавила, что пример с домом Косякина стал показательным в части того, какие необходимы изменения в законодательстве, чтобы не допустить возникновение таких ситуаций.

«Мы инициируем целый ряд поправок в федеральное законодательство, которые позволят органам госохраны получать актуальную информацию об изменении собственников памятников. Поскольку ряд из них проживают в других городах страны и коммуникации с ними затруднены. Кроме того, с комитетом по культуре Госдумы и Министерством культуры РФ мы проработаем принятие на федеральном уровне порядка изъятия памятников у нерадивых собственников, который сегодня отсутствует, что затрудняет принятие наведение порядка в этой сфере. А штрафы не воспринимаются как серьезная угроза», — пояснила депутат.