Дом архитектора Косякина в Краснодаре продали за 15 млн рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодаре нашли собственника дому Косякина. Его продали на торгах за 15 млн рублей, его первоначальная стоимость составляла 4,9 млн рублей

Ранее Юга.ру писали, что у прошлого собственника объекта культурного наследия (ООО «КорИнвест») его изъяли по решению суда в 2020 году. Тогда сообщалось, что новый собственник должен будет вложить в реставрацию памятника не менее 26 млн рублей. Затем в ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело из-за разрушения здания.

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В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому департамент имущества вправе выставить дом на торги, чтобы найти нового собственника.

В январе лот появился на сайте Фонда госимущества Краснодарского края. Его первоначальная стоимость составляла 4 млн 990 тыс. рублей. Каждый шаг торгов — 249 тыс. 500 рублей.

15 марта издание РБК Краснодар написало, что «Дом жилой архитектора А.П. Косякина, 1906-1910 годы» продали на торгах за 15,2 млн рублей. Покупателем стал Максим Самардак.

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Дом архитектора Косякина в Краснодаре продали за 15 млн рублей
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