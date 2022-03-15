Дом архитектора Косякина в Краснодаре продали за 15 млн рублей

В Краснодаре нашли собственника дому Косякина. Его продали на торгах за 15 млн рублей, его первоначальная стоимость составляла 4,9 млн рублей

Ранее Юга.ру писали, что у прошлого собственника объекта культурного наследия (ООО «КорИнвест») его изъяли по решению суда в 2020 году. Тогда сообщалось, что новый собственник должен будет вложить в реставрацию памятника не менее 26 млн рублей. Затем в ГУ МВД России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело из-за разрушения здания.

В 2021 году губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал постановление, по которому департамент имущества вправе выставить дом на торги, чтобы найти нового собственника. В январе лот появился на сайте Фонда госимущества Краснодарского края. Его первоначальная стоимость составляла 4 млн 990 тыс. рублей. Каждый шаг торгов — 249 тыс. 500 рублей.