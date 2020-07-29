Восстановление дома краснодарского архитектора Косякина обойдется в 26 млн рублей

В Краснодаре дом архитектора Косякина планируют выставить на торги до конца 2020 года, на его реставрацию придется потратить 26 млн рублей

Что это за здание? Дом краснодарского архитектора Александра Косякина находится на улице Кондратенко, 13. Его построили более 100 лет назад. Ранее активисты Общероссийского народного фронта и эксперты обратили внимание, что здание находится на грани исчезновения.

Чье это здание? Дом принадлежал московскому ООО «КорИнвест», которое на 100% принадлежит учрежденному на Виргинских островах «Риф солюшнс лимитед». В 2016 году власти краснодара попытались изъять здание у собственника, однако арбитраж отказал , так как компания продала объект. Позднее сделку признали ничтожной, и в июле 2018 года краевая администрация вновь подала иск об изъятии. В феврале 2020 года суд изъял объект культурного наследия «Дом жилой архитектора А.П. Косякина» у недобросовестного собственника.

Что теперь будет со зданием? В июле 2020-го стало известно, что дом выставят на торги до конца года, а новый собственник должен будет вложить в реставрацию памятника не менее 26 млн рублей, сообщили на совещании, организованном депутатом Госдумы Натальей Костенко.

Краснодарские приставы получили исполнительный лист в июне и теперь вместе с Межрегиональным территориальным управлением Росимущества на Кубани и Адыгее должны организовать торги по продаже памятника и определить нового владельца. Костенко рассказала, что подобная процедура прошла в России впервые, поэтому сейчас возникает много вопросов. По ее словам, если восстановление не начнется в следующем году, памятник может быть потерян. Чтобы уложиться в сроки, уже составили дорожную карту. Сейчас Росимущество оценивает рыночную стоимость здания для начала торгов.

В каком состоянии здание? Дом находится в аварийном состоянии: началось разрушение балконной плиты с осыпанием отделки и трещинами, произошла утрата по венчающему карнизу, глубокие трещины образовались по всей высоте фасадов. Визуально просматривается усадка, что может свидетельствовать о нарушении несущей способности конструкций фундамента. Вдоль здания огородили часть тротуара для безопасности пешеходов.