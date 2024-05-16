Выставки, мастер-классы, перформансы и концерты. В Краснодаре снова пройдет Ночь музеев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодар 18 мая присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев» (6+)

Тема — «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Культурные учреждения откроют двери в 18:00 и будут работать допоздна (у всех локаций разный график), а посетить их можно бесплатно.

Так, в художественном музее имени Коваленко (улица Красная, 13 и 15) будет доступна экспозиция «Русское искусство XVI — XX веков». А во дворике пройдут мастер-классы, перформансы и концерты.

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В историко-археологическом музее Фелицына (улица Гимназическая, 67) пройдут лекция «Сундучок земского писаря», игра-квиз, лекция о семейных обрядах с показом одежды, мастер-класс по лоскутному шитью, знакомство с шедеврами Фаберже.

В Выставочном зале (улица Рашпилевская, 32) можно будет оценить экспозиции «Парадокс города», «Светопись», «Ночные страницы», «Светлана Новгородова и сыновья», «Большая семья художников», «Родъ». Также в программе поэтические выступления, перформансы и мастер-классы.

В литературном музее Кубани (улица Постовая, 39/1) пройдут викторина, лекция о пребывании Александра Пушкина в регионе, экскурсия по дому Кухаренко и мастер-класс по созданию генеалогического древа.

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В Мемориальном музее-квартире Григория Пономаренко (улица Красная, 204) можно будет узнать о жизни композитора и прослушать его произведения в исполнении студентов КГИК.

В галерее Союза художников России (улица Октябрьская, 51) запланированы ознакомительная экскурсия, выставки, музыка и диджей-сеты, выступления поэтов и ночной пленэр.

Впервые в акции «Ночь музеев» примет участие недавно открывшийся «Дом журналистики» (улица Гоголя, 70). Гости смогут ознакомиться с различными экспозициями, выиграть призы в интеллектуальной викторине, посмотреть кино на аналоговом проекторе и послушать живую музыку.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре состоится встреча с писательницей Катей Тюхай. Она представит книгу «Девочка со спичками».

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