В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Федерико Феллини

В краснодарской кофейне Booker Coffee 20 мая состоится лекция «Федерико Феллини: символизм, гротеск и визуальная поэзия» (16+)

«Федерико Феллини — легенда интеллектуально-философского кино. Его цитируют Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, Вуди Аллен и Паоло Соррентино, и многие-многие другие. Сюрреалистические образы, игра со временем, многозначительная символика и визуальная поэзия — вот лишь некоторые из приемов Феллини», — рассказали организаторы.

На лекции кинокритик Кира Кац объяснит, почему работы Федерико стали классикой кинематографа, найдет ключи к его творчеству и поможет разобраться, как развивалось его кино.

Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Кофейня Booker Coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.