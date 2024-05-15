В Краснодаре пройдет лекция о творчестве режиссера Федерико Феллини
В краснодарской кофейне Booker Coffee 20 мая состоится лекция «Федерико Феллини: символизм, гротеск и визуальная поэзия» (16+)
«Федерико Феллини — легенда интеллектуально-философского кино. Его цитируют Мартин Скорсезе и Квентин Тарантино, Вуди Аллен и Паоло Соррентино, и многие-многие другие. Сюрреалистические образы, игра со временем, многозначительная символика и визуальная поэзия — вот лишь некоторые из приемов Феллини», — рассказали организаторы.
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Начало в 19:30. Стоимость участия 500 рублей. Узнать подробности и купить билеты можно по ссылке. Кофейня Booker Coffee находится по адресу улица Октябрьская, 91.
Федерико Феллини — итальянский кинорежиссёр и сценарист, обладатель пяти премий «Оскар» и «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля. Снял фильмы «Сладкая жизнь», «Дорога», «Ночи Кабирии», «Джульетта и духи», «Восемь с половиной», «Амаркорд», «Репетиция оркестра».
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