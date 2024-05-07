Производство алкогольной продукции в Краснодарском крае увеличилось на 74%

Объемы производства алкогольной продукции в Краснодарском крае увеличились на 74,3% — до 380 млн литров (18+)

88% приходится на вина и крепкий алкоголь, 12% — пиво и напитки на его основе. Всего в регионе зафиксировано 99 производителей вина и крепкого алкоголя и 119 — пива и пивных напитков. Из них 42 открылись в нынешнем году.

С начала 2024 года поступления от акцизов на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию в бюджет Краснодарского края составили 2,6 миллиардов рублей.

«Это однозначно говорит о легализации отрасли. Потребитель делает выбор в пользу качественной продукции, отказываясь от приобретения опасного незаконного товара», — отметил руководитель департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Роман Куринный.

За 2023 год поступления от акцизов выросли до 11 млрд рублей, что на 19% выше, чем в 2022.