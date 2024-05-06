В Краснодарском крае за последние три года появилось 40 виноделен

По его словам, за последние три года на Кубани создали более 40 новых виноделен:



«На полках магазинов мы видим перекос представленности в сторону импортных вин, которые традиционно более известны. Это надо признать. Так сложилось, что изначально наши граждане ориентировались на винодельческую продукцию определенных стран. Но в последние годы наше виноделие сделало существенный шаг вперед. За последние три года в Краснодарском крае появилось более 40 новых виноделен».



Также Сергей Алтухов прокомментировал работу над законом о сельском туризме:



«Мы вводим критерий для тех виноделен, которые имеют среднюю плотность саженцев. В данный момент в законопроекте это 1360 (саженцев на 1 га). Ко второму чтению мы внесем корректировки, и это будет 2222 на 1 га. Такой стандарт позволил бы отсечь «псевдовиноделов» от реальных производителей».