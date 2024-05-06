В Краснодарском крае за последние три года появилось 40 виноделен

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов рассказал о виноделах Кубани, их поддержке и о контроле псевдовиноделов

В Краснодарском крае более 1 млрд рублей направят на поддержку местных виноделов. В 2024 году в регионе планируют реализовать 1,5 тыс. га новых виноградников. Об этом депутат Государственной думы РФ Сергей Алтухов сообщил в интервью «РБК ТВ Юг».

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По его словам, за последние три года на Кубани создали более 40 новых виноделен:

«На полках магазинов мы видим перекос представленности в сторону импортных вин, которые традиционно более известны. Это надо признать. Так сложилось, что изначально наши граждане ориентировались на винодельческую продукцию определенных стран. Но в последние годы наше виноделие сделало существенный шаг вперед. За последние три года в Краснодарском крае появилось более 40 новых виноделен».

Также Сергей Алтухов прокомментировал работу над законом о сельском туризме:

«Мы вводим критерий для тех виноделен, которые имеют среднюю плотность саженцев. В данный момент в законопроекте это 1360 (саженцев на 1 га). Ко второму чтению мы внесем корректировки, и это будет 2222 на 1 га. Такой стандарт позволил бы отсечь «псевдовиноделов» от реальных производителей».

Напомним, что компания «Абрау-Дюрсо» повысит цены на свою продукцию до 35%.

Как писали ранее Юга.ру, три кубанские винодельни возглавили всероссийский рейтинг.

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В Краснодарском крае за последние три года появилось 40 виноделен
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