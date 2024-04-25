Мэрия Краснодара выбрала подрядчика для достройки подземного перехода на улице Красных Партизан

Конкурс выиграла компания «СтройЮгрегион» из Новороссийска. Она же строила Яблоновский мост.

Договор с организацией ещё не подписали. Это случится только после прохождения всех необходимых процедур. Ориентировочный срок — начало мая. После подписания документа подрядчик назовет сроки исполнения контракта.

Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан хотели открыть еще к декабрю 2022 года, но сроки сорвались. В результате начало благоустройства объекта перенесли на 15 марта 2023-го.

В сентябре прокуратура установила, что переход должны были сдать до 28 апреля 2023 года, однако подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. Следственный комитет начал проверку.