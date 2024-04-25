Мэрия Краснодара выбрала подрядчика для достройки подземного перехода на улице Красных Партизан
Мэрия Краснодара определила нового подрядчика по достройке подземного пешеходного перехода на улице Красных Партизан
Конкурс выиграла компания «СтройЮгрегион» из Новороссийска. Она же строила Яблоновский мост.
Договор с организацией ещё не подписали. Это случится только после прохождения всех необходимых процедур. Ориентировочный срок — начало мая. После подписания документа подрядчик назовет сроки исполнения контракта.
Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан хотели открыть еще к декабрю 2022 года, но сроки сорвались. В результате начало благоустройства объекта перенесли на 15 марта 2023-го.
В сентябре прокуратура установила, что переход должны были сдать до 28 апреля 2023 года, однако подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. Следственный комитет начал проверку.
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