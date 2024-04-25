Мэрия Краснодара выбрала подрядчика для достройки подземного перехода на улице Красных Партизан

Краснодарский край

Распечатать

  • Подземный переход на Красных Партизан © Скриншот телеграм-канала t.me/klimovnews
    Подземный переход на Красных Партизан © Скриншот телеграм-канала t.me/klimovnews

Мэрия Краснодара определила нового подрядчика по достройке подземного пешеходного перехода на улице Красных Партизан

Конкурс выиграла компания «СтройЮгрегион» из Новороссийска. Она же строила Яблоновский мост.

Читайте также:

Договор с организацией ещё не подписали. Это случится только после прохождения всех необходимых процедур. Ориентировочный срок — начало мая. После подписания документа подрядчик назовет сроки исполнения контракта.

Напомним, подземный переход на улице Красных Партизан хотели открыть еще к декабрю 2022 года, но сроки сорвались. В результате начало благоустройства объекта перенесли на 15 марта 2023-го.

В сентябре прокуратура установила, что переход должны были сдать до 28 апреля 2023 года, однако подрядчик не выполнил свои обязательства. Строительство оценили в 109,7 млн рублей. Следственный комитет начал проверку.

Как писали Юга.ру, стало известно, когда запустят трамваи в район Немецкой деревни Краснодара.

Благоустройство Деньги Краснодар Строительство

Новости

Мэрия Краснодара выбрала подрядчика для достройки подземного перехода на улице Красных Партизан
На Пасху и Радоницу на Кубани запустят дополнительный общественный транспорт
Яхт-стоянка и новый парк: в Геленджике построят курорт за 103 млрд рублей
В Краснодарском крае появятся 16 «степных» пляжей
В Туапсинском районе построят отель за 8 млрд рублей
В Краснодаре состоится премьера спектакля «Человечки»

Лента новостей

Реклама на сайте