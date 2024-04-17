В Краснодаре летом 2024 года начнут укладывать рельсы новой трамвайной линии

В 2024 году в Краснодаре планируют проложить часть новой трамвайной линии

В конце мая или начале июня горожане заметят активность в районе будущего разворотного кольца новой трамвайной ветки, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на заммэра города Владимира Архипова.

Он рассказал, какой минимальный объем работ планируют выполнить летом: уложить рельсы и шпалы на участках от разворотного кольца до улицы Красных Партизан и далее — до ЖК «Светлоград». Речь идет примерно о 4,4 км трамвайной линии туда и обратно.