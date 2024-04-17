В Краснодаре летом 2024 года начнут укладывать рельсы новой трамвайной линии

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В 2024 году в Краснодаре планируют проложить часть новой трамвайной линии

В конце мая или начале июня горожане заметят активность в районе будущего разворотного кольца новой трамвайной ветки, сообщает телеканал «Краснодар» со ссылкой на заммэра города Владимира Архипова.

Он рассказал, какой минимальный объем работ планируют выполнить летом: уложить рельсы и шпалы на участках от разворотного кольца до улицы Красных Партизан и далее — до ЖК «Светлоград». Речь идет примерно о 4,4 км трамвайной линии туда и обратно.

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Работы проводят в рамках концессионного соглашения с компанией «Синара — ГТР Краснодар».

Напомним, мэрия Краснодара передала семь участков под строительство трамвайной линии к Немецкой деревне. Общая стоимость проекта составляет 28,4 млрд рублей. В эту сумму входит поставка 100 вагонов.

Как писали Юга.ру, к курорту «Новая Анапа» хотят запустить скоростной ж/д трамвай.

Город Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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