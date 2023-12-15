Стало известно, когда запустят трамваи в район Немецкой деревни Краснодара

Краснодарский край

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  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Гендиректор «Синара ГТР Краснодар» Игорь Васильев рассказал о сроках запуска трамваев в район Немецкой деревни Краснодара

По его словам, в 2024 году стартует первый этап строительства ветки от Западного депо. Уже начали очищать территорию, по которой она пройдет. Проблема, которая может возникнуть, — переустройство инженерных сетей. Завершить второй этап планируют к декабрю, а уже в 2025-м запустить трамваи в эту часть города.

«У КТТУ будет возможность перевозить 4,1 млн пассажиров дополнительно. Это только от «Немецкой деревни» до Западного депо. А в целом по всей ветке планируется перевозить 14,5 млн пассажиров в год»,— отметил Игорь Васильев в эфире «BFM Кубань».

Общая стоимость проекта составляет 28,4 млрд рублей. В эту сумму входит поставка 100 вагонов подвижного состава. Из них 90 — односекционные вагоны и еще 10 трехсекционных. Из бюджета выделят только 9,6 млрд, остальное средства — ВЭБ и компании «Синара».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре заморозили строительство подземного перехода на улице Красных Партизан из-за расторжения контракта с подрядчиком.

Краснодар КТТУ Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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