Стало известно, когда запустят трамваи в район Немецкой деревни Краснодара

По его словам, в 2024 году стартует первый этап строительства ветки от Западного депо. Уже начали очищать территорию, по которой она пройдет. Проблема, которая может возникнуть, — переустройство инженерных сетей. Завершить второй этап планируют к декабрю, а уже в 2025-м запустить трамваи в эту часть города.

«У КТТУ будет возможность перевозить 4,1 млн пассажиров дополнительно. Это только от «Немецкой деревни» до Западного депо. А в целом по всей ветке планируется перевозить 14,5 млн пассажиров в год»,— отметил Игорь Васильев в эфире «BFM Кубань».

Общая стоимость проекта составляет 28,4 млрд рублей. В эту сумму входит поставка 100 вагонов подвижного состава. Из них 90 — односекционные вагоны и еще 10 трехсекционных. Из бюджета выделят только 9,6 млрд, остальное средства — ВЭБ и компании «Синара».

Как писали Юга.ру, в Краснодаре заморозили строительство подземного перехода на улице Красных Партизан из-за расторжения контракта с подрядчиком.