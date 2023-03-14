На улице Красных Партизан в Краснодаре сузят проезжую часть из-за строительства подземного перехода

С 15 марта на улице Красных Партизан около ККБ №2 в Краснодаре начнется строительство подземного перехода. Из-за этого количество автомобильных полос там сократят с трех до двух в каждом направлении, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

На месте будущего перехода уже перенесли инженерные сети, расширили существующую проезжую часть и установили временные дорожные знаки. Объехать участок можно по улицам Темрюкской, Толбухина и 2-я Линия.

Напомним, переход планировали начать строить еще в декабре 2022 года, но сроки перенесли. В декабре шли подготовительные работы, а к строительству хотели приступить 3 января. Тогда же обещали реорганизовать движение.

Будущий переход составит почти 36 метров в длину и 4 метра в ширину. Его оборудуют пандусами и лифтами для маломобильных людей. Рядом с переходом обещают отремонтировать тротуары и остановочные павильоны. Также на месте старого рынка «Михаил» сделают парковку.