Проекты девелопера ТОЧНО в Сочи и Новороссийске попали в финал всероссийской строительной премии

Жилые комплексы из Сочи и Новороссийска группы компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) стали финалистами строительной премии Urban Awards

«Светский лес»* — комплекс в Центральном районе Сочи — борется за победу в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс бизнес-класса».

ЖК площадью 23 га расположится на берегу реки. В нем будет 7 домов высотой от 11 до 20 этажей. На территории появятся собственная прогулочная набережная, фитнес-клуб со спа-центром и бассейном, приватные зоны барбекю, торгово-развлекательная галерея, подземный и наземный паркинги на 2,8 тыс. машино-мест, школа на 1510 человек и детские сады.

Проект ЖК «Светский лес» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Проект ЖК «Светский лес» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Второй проект девелопера ТОЧНО — жилой комплекс «Барса»** в Новороссийске — вышел в финал премии в номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект ЮФО».

«Барса» располагается в Южном районе Новороссийска, в 15 минутах ходьбы от пляжа «Алексино». Комплекс из пяти домов высотой 15-24 этажа включает 1542 квартиры с различными планировками — от студий до четырехкомнатных квартир, в том числе с готовым ремонтом.

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Во дворах расположат детские игровые зоны, площадки для командных игр и спортивные локации. Для спокойного отдыха создадут пешеходные аллеи и беседки. Подземные и многоуровневые паркинги оснастят зарядками для электромобилей, а гостевые машино-места разместят по периметру комплекса. В новом комплексе откроются поликлиника, 2 детских сада на 650 мест и школа на 1300 мест.

Проект ЖК «Барса» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Проект ЖК «Барса» © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Премия Urban Awards выявляет самые качественные проекты недвижимости в России с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». В этом году организаторы получили около 330 заявок, которые оценивали по 100 критериям. Победителей назовут на торжественной церемонии 20 июня в Сочи.

Как писали Юга.ру, в 2023 году южная резиденция «Роялта»*** девелопера ТОЧНО победила в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса», а жилой район «Патрики»**** получил награду «Премьера года — жилой комплекс бизнес-класса Краснодарского края». Годом ранее микрорайон «Родные Просторы»***** вышел в полуфинал премии в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры».