В Сочи стартовали продажи квартир в новом комплексе бизнес-класса от ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил о начале продаж в жилом комплексе бизнес-класса «Светский лес» в Большом Сочи

«Светский лес» общей площадью 23 га расположится на берегу реки. Комплекс состоит из 7 домов высотой от 11 до 20 этажей. Ожидаемая численность жителей — 7269 человек. Традиционно застройщик благоустроит придомовую территорию и возведет соцобъекты. В «Светском лесу» появятся: школа на 1510 человек и детские сады;

собственная прогулочная набережная протяженностью 1,2 км;

фитнес-клуб со спа-центром и бассейном;

приватные зоны барбекю;

торгово-развлекательная галерея;

подземный и наземный паркинги на 2,8 тыс. машиномест.

Рендер ЖК «Светский лес» в Сочи © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Рендер ЖК «Светский лес» в Сочи © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Рендер ЖК «Светский лес» в Сочи © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Особый акцент застройщик делает на безопасности. В резиденции заработает «Умный дом»: жители смогут дистанционно подключаться к видеокамерам на территории дома, получать сообщения о посторонних в квартире, об утечке воды и т.д. Сумма инвестиций — 42,5 млрд рублей. Строительство профинансирует Сбер.

Проект реализуют в соответствии с программой комплексного развития территорий — с созданием новых кластеров, социальных и досуговых инфраструктурных объектов.

Как отметили в группе компаний, концепция ЖК предполагает строительство курортной резиденции и создание «нового центра» — «точек притяжения в перспективной локации, которые соответствуют 21-му веку и современным представлениям о комфорте, развитии, технологиях».

Первую очередь ЖК «Светский лес» собираются достроить во втором полугодии 2026-го, а ввести в эксплуатацию весь комплекс — в конце 2027 года.