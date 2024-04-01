В Сочи стартовали продажи квартир в новом комплексе бизнес-класса от ГК ТОЧНО
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) объявил о начале продаж в жилом комплексе бизнес-класса «Светский лес» в Большом Сочи
«Светский лес» общей площадью 23 га расположится на берегу реки. Комплекс состоит из 7 домов высотой от 11 до 20 этажей. Ожидаемая численность жителей — 7269 человек.
Традиционно застройщик благоустроит придомовую территорию и возведет соцобъекты.
В «Светском лесу» появятся:
- школа на 1510 человек и детские сады;
- собственная прогулочная набережная протяженностью 1,2 км;
- фитнес-клуб со спа-центром и бассейном;
- приватные зоны барбекю;
- торгово-развлекательная галерея;
- подземный и наземный паркинги на 2,8 тыс. машиномест.
Особый акцент застройщик делает на безопасности. В резиденции заработает «Умный дом»: жители смогут дистанционно подключаться к видеокамерам на территории дома, получать сообщения о посторонних в квартире, об утечке воды и т.д.
Сумма инвестиций — 42,5 млрд рублей. Строительство профинансирует Сбер.
Проект реализуют в соответствии с программой комплексного развития территорий — с созданием новых кластеров, социальных и досуговых инфраструктурных объектов.
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Как отметили в группе компаний, концепция ЖК предполагает строительство курортной резиденции и создание «нового центра» — «точек притяжения в перспективной локации, которые соответствуют 21-му веку и современным представлениям о комфорте, развитии, технологиях».
Первую очередь ЖК «Светский лес» собираются достроить во втором полугодии 2026-го, а ввести в эксплуатацию весь комплекс — в конце 2027 года.
В декабре стартовали продажи жилья от ГК ТОЧНО в ЖК «Монако» в курортном поселке Агой Туапсинского района, ЖК «Барса» в Новороссийске и в самом большом комплексе застройщика — «Первое место» в Краснодаре.