В Новороссийске стартовала продажа квартир с видом на море от ГК ТОЧНО
Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) возводит новый жилой комплекс бизнес-класса в Новороссийске
Продажа квартир первой очереди ЖК «Барса» началась 12 декабря. Проект реализуют в Южном районе города, в 15 минутах ходьбы от пляжа «Алексино».
Первые пять домов высотой 15-24 этажа включают 1542 квартиры с различными планировками — от студий до четырехкомнатных квартир, в том числе с готовым ремонтом.
В проекте предусмотрели панорамные окна с видом на море, натуральные текстуры в отделке фасадов и мест общего пользования, передовые инженерные системы и (отличительная черта комплексов ТОЧНО) ночную подсветку.
Во дворах, закрытых от машин, расположат детские игровые зоны, площадки для командных игр и спортивные локации. Для спокойного отдыха запланировали пешеходные аллеи и беседки.
Подземные и многоуровневые паркинги оснастят зарядками для электромобилей, а гостевые машино-места разместят по периметру комплекса. Первые этажи домов займет коммерческая инфраструктура.
Для безопасности жильцов в проекте предусмотрели прорезиненное покрытие площадок, круглосуточное наблюдение на парковке, во дворах и подъездах.
Одна из характерных черт девелопера — внедрение инклюзивной среды. В спортивных зонах ЖК «Барса» установят универсальные тренажеры, которыми смогут пользоваться все жители, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Входы в подъезды расположат на уровне тротуара — без ступеней и пандусов.
В новом жилом комплексе ГК ТОЧНО откроет поликлинику, 2 детских сада на 650 мест и школу на 1300 мест.
ЖК «Барса» — второй проект ГК ТОЧНО в Новороссийске. Первый — ЖК «Босфор» — стал визитной карточкой города и завоевал множество наград регионального и федерального уровня.