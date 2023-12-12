В Новороссийске стартовала продажа квартир с видом на море от ГК ТОЧНО

Федеральный девелопер ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) возводит новый жилой комплекс бизнес-класса в Новороссийске

Продажа квартир первой очереди ЖК «Барса» началась 12 декабря. Проект реализуют в Южном районе города, в 15 минутах ходьбы от пляжа «Алексино».

Первые пять домов высотой 15-24 этажа включают 1542 квартиры с различными планировками — от студий до четырехкомнатных квартир, в том числе с готовым ремонтом.

В проекте предусмотрели панорамные окна с видом на море, натуральные текстуры в отделке фасадов и мест общего пользования, передовые инженерные системы и (отличительная черта комплексов ТОЧНО) ночную подсветку.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Во дворах, закрытых от машин, расположат детские игровые зоны, площадки для командных игр и спортивные локации. Для спокойного отдыха запланировали пешеходные аллеи и беседки.

Подземные и многоуровневые паркинги оснастят зарядками для электромобилей, а гостевые машино-места разместят по периметру комплекса. Первые этажи домов займет коммерческая инфраструктура.

Для безопасности жильцов в проекте предусмотрели прорезиненное покрытие площадок, круглосуточное наблюдение на парковке, во дворах и подъездах.

Одна из характерных черт девелопера — внедрение инклюзивной среды. В спортивных зонах ЖК «Барса» установят универсальные тренажеры, которыми смогут пользоваться все жители, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Входы в подъезды расположат на уровне тротуара — без ступеней и пандусов.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

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В новом жилом комплексе ГК ТОЧНО откроет поликлинику, 2 детских сада на 650 мест и школу на 1300 мест.