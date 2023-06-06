ГК ТОЧНО победила в двух номинациях всероссийской строительной премии Urban Awards

На 15-й федеральной премии в области строительства и территориального развития награды получили сразу два проекта группы компаний ТОЧНО

Победу завоевали: южная резиденция «Роялта» — в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса»;

жилой район «Патрики» как «Премьера года — жилой комплекс бизнес-класса Краснодарского края».

Церемония награждения победителей прошла в рамках форума недвижимости «Движение» в Сочи.

Мероприятие в Красной Поляне собрало представителей лучших проектов России в сфере жилой и коммерческой недвижимости. В этом году на участие в конкурсе поступило 198 заявок из 63 регионов РФ, награды вручали в 67 номинациях.

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в России. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты».