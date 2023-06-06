ГК ТОЧНО победила в двух номинациях всероссийской строительной премии Urban Awards

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО
    © Фото предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

На 15-й федеральной премии в области строительства и территориального развития награды получили сразу два проекта группы компаний ТОЧНО

Победу завоевали:

  • южная резиденция «Роялта» — в номинации «Лучшая курортная недвижимость премиум-класса»;
  • жилой район «Патрики» как «Премьера года — жилой комплекс бизнес-класса Краснодарского края».

Церемония награждения победителей прошла в рамках форума недвижимости «Движение» в Сочи.

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Мероприятие в Красной Поляне собрало представителей лучших проектов России в сфере жилой и коммерческой недвижимости. В этом году на участие в конкурсе поступило 198 заявок из 63 регионов РФ, награды вручали в 67 номинациях.

Премия Urban Awards выявляет самые качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в России. Ее проводят с 2009 года, организатор — ООО «Интернет-проекты». 

Как писали Юга.ру, ГК ТОЧНО стала лидером по числу наград всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК — 2023».

ГК ТОЧНО Жилье Награды Недвижимость Строительство Экономика

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