Журналистка узнала у краснодарок, с кем бы они выбрали остаться в лесу — с медведем или незнакомым мужчиной

Краснодарский край

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  • Микрофон © Фото с сайта pixabay.com
    Микрофон © Фото с сайта pixabay.com

Журналистка краснодарского женского медиа «Огонь» вышла на улицы города и спросила у девушек, с кем бы они выбрали остаться в лесу — с медведем или незнакомым мужчиной

Мнения респонденток разделились, но со счетом 7:6 победили незнакомые мужчины. Комментарии девушек оказались довольно интересными. Приводим некоторые из них. 

«Я бы осталась с медведем. Ведь если меня убьет медведь, то никто не будет говорить о том, во что я была одета», — сказала одна из респонденток. 

«С мужчиной. Есть шанс, что он меня не сразу съест», — ответила другая.

«Я выберу медведя. Потому что с мужчинами всё понятно, а с медведем можно что-то новенькое узнать», — считает еще одна девушка. 

«В нашем время с незнакомым мужчиной я бы не рискнула остаться в лесу», — прокомментировала следующая. 

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«С мужчиной. Мне кажется, с ним больше вариантов может быть каких-то безопасных. Небезопасные, конечно, тоже есть. Смотря кто попадется. А вдруг окажется нормальным, адекватным и поможет», — рассказала еще одна девушка.

«С медведем. Возможно он и убийца и может меня спокойно съесть за минуту, но как будто бы остаться одной с мужчиной в лесу — гораздо страшнее. Ты никогда не знаешь, на что он может быть способен», — убеждена другая респондентка.

«С мужчиной. С медведем сложнее договориться будет», — считает еще одна девушка.

Журналистка «Огня» Тина Найда прокомментировала Юга.ру результаты опроса. Она рассказала, что почти все респондентки, услышавшие вопрос, с радостью ответили на него. Отказались две только две, потому что стеснялись камеры.

«Я ожидала такой исход, потому что вопрос действительно непростой. Его целью не было показать, какие все мужчины опасные и плохие, нет. Хотелось узнать самоощущение женщин, почему они не доверяют и боятся. Показать, что женщине в современном мире нужна безопасная среда, ведь мужчин можно встретить не только в лесу», — рассказала Тина Найда.

Краснодарское женское онлайн-медио «Огонь» летом 2020 года основала журналистка Оксана Аулова. 90% аудитории составляют девушки преимущественно от 20 до 40 лет. Сообщество проводит группы поддержки, участвовало в благотворительной акции «Не виновата» в поддержку переживших домашнее насилие и узнавало, что беспокоит женщин Краснодара.

Как писали Юга.ру, аналитическая платформа «Если быть точным» показала статистику гендерного неравенства в Краснодарском крае. Женщины в регионе получают за работу на 30% меньше мужчин.

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