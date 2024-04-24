Журналистка краснодарского женского медиа «Огонь» вышла на улицы города и спросила у девушек, с кем бы они выбрали остаться в лесу — с медведем или незнакомым мужчиной

Мнения респонденток разделились, но со счетом 7:6 победили незнакомые мужчины. Комментарии девушек оказались довольно интересными. Приводим некоторые из них.

«Я бы осталась с медведем. Ведь если меня убьет медведь, то никто не будет говорить о том, во что я была одета», — сказала одна из респонденток.

«С мужчиной. Есть шанс, что он меня не сразу съест», — ответила другая.

«Я выберу медведя. Потому что с мужчинами всё понятно, а с медведем можно что-то новенькое узнать», — считает еще одна девушка.

«В нашем время с незнакомым мужчиной я бы не рискнула остаться в лесу», — прокомментировала следующая.