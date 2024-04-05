Женщины в Краснодарском крае получают за работу на 30% меньше мужчин — аналитики

Краснодарский край

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  • © Изображение пользователя Icons8 Team с сайта unsplash.com
    © Изображение пользователя Icons8 Team с сайта unsplash.com

Аналитическая платформа «Если быть точным» показала статистику гендерного неравенства в Краснодарском крае

Специалисты исследовали разные сферы — демографию, образование, занятость, предпринимательство и другие. Согласно приведённым данным, женщины за работу получают на 30% меньше мужчин: 33 тыс. 233 рубля к 45 тыс. 432 рублям. 

Ожидаемая зарплата у женщин тоже ниже — 31 тыс. 116 рублей к 43 тыс. 281 рублю. 

В разных отраслях экономики работают только 11% женщин. Кроме того, доля женщин в региональном парламенте составляет всего 12,9 %, среди учредителей юридических лиц — 33%. Руководящие должности занимают только 34% женщин. 

Мужчины уделяют только 20,7% от своего времени детям, при этом 72% от общего числа занимаются спортом. 

Также авторы исследования рассказали, что количество потерпевших от сексуализированного насилия женщин — 12 на 100 тыс. человек, мужчин — только 1.

Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин и женщин, по подсчетам аналитиков — 68,2 года к 77,7.

Полное исследование можно посмотреть по ссылке

Как писали Юга.ру, в Краснодаре большинству мужчин важно, чтобы женщина выкладывала в соцсети их совместные фотографии. 

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