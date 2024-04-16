72% мужчин Краснодара считают, что женщина должна работать — исследование

При этом не имеет значения, сколько она зарабатывает. 18% заявили, что им не важно, есть ли у женщины доход. 10% хотят знать, сколько партнерша получает.

69% респондентов согласны, что мужчины должны нести большую финансовую нагрузку в отношениях. 82% жительниц Краснодара это поддерживают.

Делить расходы пополам готовы 22% мужчин. 63% опрошенных рассказали, что допускают формат оплаты 50/50, если речь идет о крупных расходах. Каждая пятая женщина не видит себя в паре, где делят расходы пополам.