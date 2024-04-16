72% мужчин Краснодара считают, что женщина должна работать — исследование

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, ru.freepik.com
    © Фото freepik, ru.freepik.com

72% мужчин Краснодара считают, что женщина должна работать

При этом не имеет значения, сколько она зарабатывает. 18% заявили, что им не важно, есть ли у женщины доход. 10% хотят знать, сколько партнерша получает.

69% респондентов согласны, что мужчины должны нести большую финансовую нагрузку в отношениях. 82% жительниц Краснодара это поддерживают.

Делить расходы пополам готовы 22% мужчин. 63% опрошенных рассказали, что допускают формат оплаты 50/50, если речь идет о крупных расходах. Каждая пятая женщина не видит себя в паре, где делят расходы пополам.

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93% респонденток смотрят на доход своего потенциального партнера. Только 7% жительниц Краснодара все равно, сколько зарабатывает их мужчина, сообщают в дейтинг-сервисе Mamba.

Каждая десятая опрошенная заявила, что не попросит у мужчины денег, даже если будет сильно нуждаться. Треть мужчин, в свою очередь, не видят ничего постыдного в том, чтобы попросить финансовой помощи у партнерши.

Как мужчины оценивают доход женщины: по внешнему виду (62%), наличию недвижимости и машины (26%), брендированным вещам (12%). Для женщин такими показателями являются возможность партнера обеспечить их (56%), уровень дохода (25%), наличие недвижимости или машины (19%).

53% мужчин готовы тратить на свою возлюбленную от 20 до 50 тыс. рублей в месяц, 34% — от 50 до 100 тыс. рублей. 81% женщин ограничивают расходы на партнера от 5 до 20 тыс. рублей, 16% — от 20 до 50 тыс. рублей, 3% — более 50 тыс. рублей.

В онлайн-опросе приняли участие 1300 респондентов старше 18 лет из Краснодара и других регионов страны.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре большинству мужчин важно, чтобы женщина выкладывала в соцсети их совместные фотографии.

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