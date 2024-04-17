Границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного

Краснодарский край

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  • Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного
    Весна в парке «Краснодар» © фото Андрея Малёваного

Бизнесмен и меценат Сергей Галицкий расширит парк «Краснодар» до поселка Плодородного

В апреле 2023 года в общественном пространстве начали строить новую очередь. Зеленая зона получила название «Парк облаков». Локация находится сразу за Японским садом. Территория для прогулок захватила участок дороги по улице Посадского — от дома №22 до улицы Тихорецкой. Чтобы обеспечить проезд машин, построили и открыли дорогу-дублер из двух полос по одной в каждом направлении.

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На повороте объездной дороги можно увидеть бетонные блоки. От них до поселка Плодородного построят магистраль с тремя-четырьмя полосами. Сейчас идет разработка документации по планировке территории.

«Возле поворота тоже будет в итоге парковая зона. До лесополосы будет парк, ведутся строительные работы. Будет парк аж до Плодородного. Там тоже будут пешие прогулки», — рассказал замглавы города Владимир Архипов в интервью телеканалу «Краснодар».

Как писали Юга.ру, договор на реконструкцию кинотеатра «Аврора» в Краснодаре, которой занимается компания Сергея Галицкого «Инвестстрой», продлили до 2028 года. Работы пришлось приостановить из-за проблем с поставками материалов из-за рубежа. В 2024 году на территории заметили активность.

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» Парки Сергей Галицкий

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