Границы парка «Краснодар» расширят до поселка Плодородного

В апреле 2023 года в общественном пространстве начали строить новую очередь. Зеленая зона получила название «Парк облаков». Локация находится сразу за Японским садом. Территория для прогулок захватила участок дороги по улице Посадского — от дома №22 до улицы Тихорецкой. Чтобы обеспечить проезд машин, построили и открыли дорогу-дублер из двух полос — по одной в каждом направлении.

На повороте объездной дороги можно увидеть бетонные блоки. От них до поселка Плодородного построят магистраль с тремя-четырьмя полосами. Сейчас идет разработка документации по планировке территории.

«Возле поворота тоже будет в итоге парковая зона. До лесополосы будет парк, ведутся строительные работы. Будет парк аж до Плодородного. Там тоже будут пешие прогулки», — рассказал замглавы города Владимир Архипов в интервью телеканалу «Краснодар».