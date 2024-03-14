В Краснодаре возле «Авроры» начались строительные работы

На фото видны техника и рабочие — они чем-то занимаются снаружи. Оказалось, компания бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой» продолжила реконструкцию кинотеатра «Аврора». Ранее проект был на корректировке, сейчас на участке создают новый ландшафт. Об этом 93.ru узнали в пресс-службе администрации города.

В 2023 году возле кинотеатра вырубили 11 аварийный деревьев. В феврале 2024-го обследовавшая участок комиссия решила, что для нового ландшафта нужно срубить 97 деревьев и 1 кустарник. За это «Инвестстрой» выплатила в бюджет города почти 7,8 млн рублей. Взамен фирма Галицкого высадит 5 000 кустарников и более 250 деревьев.

Напомним, «Аврору» планировали реконструировать с 2014 года. Тогда на реставрацию фасада планировали выделить 134 млн рублей. В июле 2016 года из-за задержек финансирования проект заморозили.

В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию кинотеатра. В мае того года администрация города и «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей.

Кинотеатр планировали отремонтировать до конца 2024 года. Для реконструкции собирались привлечь зарубежного подрядчика, но из-за спецоперации от этих планов отказались, а соглашение с «Инвестстроем» продлили до 2028-го.

В феврале 2024-го мэрия Краснодара сообщила, что инвестор намерен подготовить проект реконструкции «Авроры» до конца года.