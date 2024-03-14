В Краснодаре возле «Авроры» начались строительные работы

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

13 марта жители Краснодара заметили, что возле кинотеатра «Аврора» начались строительные работы

На фото видны техника и рабочие — они чем-то занимаются снаружи. Оказалось, компания бизнесмена Сергея Галицкого «Инвестстрой» продолжила реконструкцию кинотеатра «Аврора». Ранее проект был на корректировке, сейчас на участке создают новый ландшафт. Об этом 93.ru узнали в пресс-службе администрации города.

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В 2023 году возле кинотеатра вырубили 11 аварийный деревьев. В феврале 2024-го обследовавшая участок комиссия решила, что для нового ландшафта нужно срубить 97 деревьев и 1 кустарник. За это «Инвестстрой» выплатила в бюджет города почти 7,8 млн рублей. Взамен фирма Галицкого высадит 5 000 кустарников и более 250 деревьев.

Напомним, «Аврору» планировали реконструировать с 2014 года. Тогда на реставрацию фасада планировали выделить 134 млн рублей. В июле 2016 года из-за задержек финансирования проект заморозили.

В 2019 году Сергей Галицкий заявил, что готов проинвестировать реконструкцию кинотеатра. В мае того года администрация города и «Инвестстрой» заключили концессионное соглашение о восстановлении «Авроры», которое оценили в 2,8 млрд рублей.

Кинотеатр планировали отремонтировать до конца 2024 года. Для реконструкции собирались привлечь зарубежного подрядчика, но из-за спецоперации от этих планов отказались, а соглашение с «Инвестстроем» продлили до 2028-го.

В феврале 2024-го мэрия Краснодара сообщила, что инвестор намерен подготовить проект реконструкции «Авроры» до конца года.

Как писали Юга.ру, во второй половине 2024 года подрядчик планирует начать работы по реконструкции Краснодарского цирка. Проект создало ООО «Архитектурное наследие». Согласно документу, «основная часть здания будет снесена».

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