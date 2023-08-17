Новую дорогу у парка «Краснодар» откроют 20 августа

Евгений Наумов в своем телеграм-канале написал, что побывал на месте строительства дублера участка улицы Владислава Посадского, это дорога от дома №22 до Тихорецкой.

«Работы по укладке асфальта, нанесению разметки, установке знаков уже выполнены. Осталось частично доделать благоустройство и пешеходные дорожки. Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней. Это первый этап, который выполнил инвестор. В его планах — ещё на двух километрах Тихорецкой уложить асфальт», — написал Наумов.