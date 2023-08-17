Новую дорогу у парка «Краснодар» откроют 20 августа

Краснодарский край

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  • © скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1643?single
    © скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/1643?single

Мэр Краснодара анонсировал открытие дороги-дублера участка улицы Владислава Посадского

Евгений Наумов в своем телеграм-канале написал, что побывал на месте строительства дублера участка улицы Владислава Посадского, это дорога от дома №22 до Тихорецкой.

«Работы по укладке асфальта, нанесению разметки, установке знаков уже выполнены. Осталось частично доделать благоустройство и пешеходные дорожки. Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней. Это первый этап, который выполнил инвестор. В его планах — ещё на двух километрах Тихорецкой уложить асфальт», — написал Наумов.

Фото строящейся локации:

По словам главы города, дорогу откроют 20 августа. Он добавил, что участок улицы Владислава Посадского станет пешеходным и соединит очереди парка. Речь идет о «Парке облаков», о его строительстве мы рассказывали ранее.

О том, что в районе новой очереди парк должны построить дорогу, Юга.ру писали здесь

Недавно в «Парке облаков» подстригли лох и высадили гортензии и дубы.

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