Новую дорогу у парка «Краснодар» откроют 20 августа
Мэр Краснодара анонсировал открытие дороги-дублера участка улицы Владислава Посадского
Евгений Наумов в своем телеграм-канале написал, что побывал на месте строительства дублера участка улицы Владислава Посадского, это дорога от дома №22 до Тихорецкой.
«Работы по укладке асфальта, нанесению разметки, установке знаков уже выполнены. Осталось частично доделать благоустройство и пешеходные дорожки. Получилась отличная объездная дорога с новыми тротуарами, парковками. Проехали по ней. Это первый этап, который выполнил инвестор. В его планах — ещё на двух километрах Тихорецкой уложить асфальт», — написал Наумов.
Фото строящейся локации:
По словам главы города, дорогу откроют 20 августа. Он добавил, что участок улицы Владислава Посадского станет пешеходным и соединит очереди парка. Речь идет о «Парке облаков», о его строительстве мы рассказывали ранее.
О том, что в районе новой очереди парк должны построить дорогу, Юга.ру писали здесь.
Недавно в «Парке облаков» подстригли лох и высадили гортензии и дубы.