В амфитеатре парка «Краснодар» покажут игру быков с «Пари НН»

Краснодарский край

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  • Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Амфитеатр в парке «Краснодар» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В амфитеатре парка «Краснодар» 6 апреля состоится прямая трансляция футбольного матча быков с «Пари НН»

ФК «Краснодар» будет играть на выезде с командой из Нижнего Новгорода в рамках 23-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Начало трансляции в амфитеатре парка «Краснодар» в 16:30, вход свободный.

Напомним, 13 апреля ФК «Краснодар» на домашней арене в кубанской столице примет «Зенит» из Санкт-Петербурга в центральном поединке 24-го тура. Билеты доступны на сайте.

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Как писали Юга.ру, после ухода Владимира Ивича главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначили Мурада Мусаева. Контракт с ним заключили до конца текущего сезона.

ФК «Краснодар» Футбол

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