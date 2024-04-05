В амфитеатре парка «Краснодар» покажут игру быков с «Пари НН»
В амфитеатре парка «Краснодар» 6 апреля состоится прямая трансляция футбольного матча быков с «Пари НН»
ФК «Краснодар» будет играть на выезде с командой из Нижнего Новгорода в рамках 23-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. Начало трансляции в амфитеатре парка «Краснодар» в 16:30, вход свободный.
Напомним, 13 апреля ФК «Краснодар» на домашней арене в кубанской столице примет «Зенит» из Санкт-Петербурга в центральном поединке 24-го тура. Билеты доступны на сайте.
Футбольный аналитик Артур Каратай проанализировал игру ФК «Краснодар» с «Локомотивом», которая прошла в Москве 31 марта 2024 года. Прочитать материал можно здесь.
Как писали Юга.ру, после ухода Владимира Ивича главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначили Мурада Мусаева. Контракт с ним заключили до конца текущего сезона.