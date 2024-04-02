ФК «Краснодар» в апреле сыграет с «Пари НН» и «Зенитом»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

ФК «Краснодар» в апреле ждут два матча в МИР Российской Премьер-Лиге

6 апреля в рамках 23-го тура команда сыграет на выезде с клубом «Пари НН». Начало матча в 16:30, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте

Читайте также:

13 апреля ФК «Краснодар» на домашней арене в кубанской столице примет «Зенит» из Санкт-Петербурга в центральном поединке 24-го тура. Билеты доступны на сайте.

Для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги обязательна персонифицированная карта болельщика (Fan ID). Узнайте, как её получить, по этой ссылке.

Напомним, 31 марта ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве. При этом минимальное отставание от «Зенита», занимающего первое место, сохранилось прежним, так как петербургский клуб тоже потерял очки. Футбольный аналитик Артур Каратай проанализировал матч с «железнодорожниками»

ФК «Краснодар» Футбол

Новости

ФК «Краснодар» в апреле сыграет с «Пари НН» и «Зенитом»
В Краснодаре на 221% вырос спрос на курьеров в 2024 году — аналитики
В поселке Архыз удвоят количество мест для туристов
77% жителей Кубани охотнее откликаются на вакансии с указанной зарплатой
В Краснодаре с 5 апреля начнут отключать отопление
Между Новороссийском, Геленджиком и Сочи запустят морское сообщение

Лента новостей

В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Сегодня, 15:28
В Японский сад парка «Краснодар» пришла весна
Показываем цветущие магнолии и фестиваль сакуры
«Мы защищаем ту землю, где живем»
Вчера, 14:01
«Мы защищаем ту землю, где живем»
Что делают современные казаки дальнего зарубежья и за что их награждают президенты РФ и США
Как казаки участвуют в десятилетнем конфликте РФ и Украины и как воевали за Третий Рейх, Парагвай и Персию в XX веке
Вчера, 14:00
Как казаки участвуют в десятилетнем конфликте РФ и Украины и как воевали за Третий Рейх, Парагвай и Персию в XX веке

Реклама на сайте