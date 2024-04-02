ФК «Краснодар» в апреле сыграет с «Пари НН» и «Зенитом»
ФК «Краснодар» в апреле ждут два матча в МИР Российской Премьер-Лиге
6 апреля в рамках 23-го тура команда сыграет на выезде с клубом «Пари НН». Начало матча в 16:30, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте.
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13 апреля ФК «Краснодар» на домашней арене в кубанской столице примет «Зенит» из Санкт-Петербурга в центральном поединке 24-го тура. Билеты доступны на сайте.
Для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги обязательна персонифицированная карта болельщика (Fan ID). Узнайте, как её получить, по этой ссылке.
Напомним, 31 марта ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве. При этом минимальное отставание от «Зенита», занимающего первое место, сохранилось прежним, так как петербургский клуб тоже потерял очки. Футбольный аналитик Артур Каратай проанализировал матч с «железнодорожниками»