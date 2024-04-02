ФК «Краснодар» в апреле сыграет с «Пари НН» и «Зенитом»

ФК «Краснодар» в апреле ждут два матча в МИР Российской Премьер-Лиге

6 апреля в рамках 23-го тура команда сыграет на выезде с клубом «Пари НН». Начало матча в 16:30, прямую трансляцию можно посмотреть на сайте.

13 апреля ФК «Краснодар» на домашней арене в кубанской столице примет «Зенит» из Санкт-Петербурга в центральном поединке 24-го тура. Билеты доступны на сайте. Для посещения матчей МИР Российской Премьер-Лиги обязательна персонифицированная карта болельщика (Fan ID). Узнайте, как её получить, по этой ссылке.