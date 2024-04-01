Вместе с Мусаевым в «Краснодар» вернется атакующий футбол?

31 марта ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве. При этом минимальное отставание от «Зенита», занимающего первое место, сохранилось прежним, так как петербургский клуб тоже потерял очки.



Футбольный аналитик Артур Каратай анализирует матч с «железнодорожниками», разбирая тактические решения нового главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, который возглавлял команду в 2020-2021 годах.

Первый матч после возвращения Мусаева получился достаточно авантюрным. Он включал как те ходы, которые приносили результат при Ивиче, так и те, что мы видели при самом Мусаеве раньше. Понятно, что теперь будет больше уклона на атаку, и главная задача Мусаева — не разбалансировать команду так, чтобы она снова испытывала большие проблемы в обороне.

Впрочем с «Локомотивом» этих проблем было не избежать априори. Дисквалификации Оласы и Олусегуна в связке с травмой Петрова практически лишили выбора при обороне на левом фланге. Мусаев выбрал вариант с Алонсо на месте левого защитника, которому в защите активно помогал Батчи. В центре обороны при этом вышел Кайо, который только-только набирает форму после серьезной травмы.

Важный момент — выход из обороны. Прямые забросы на Кордобу изначально были сведены к минимуму, но к ним пришлось вернуться, когда «Краснодар» повел в счете, а «Локомотив» стал мощно поджимать соперника при розыгрыше мяча. «Локо» должен был сравнивать до перерыва, но сделал это в тот момент, когда «Краснодар» взял игру под контроль и сам был близок ко второму мячу.