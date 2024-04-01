Вместе с Мусаевым в «Краснодар» вернется атакующий футбол? Анализ ничьей с «Локомотивом» в Москве
31 марта ФК «Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве. При этом минимальное отставание от «Зенита», занимающего первое место, сохранилось прежним, так как петербургский клуб тоже потерял очки.
Футбольный аналитик Артур Каратай анализирует матч с «железнодорожниками», разбирая тактические решения нового главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева, который возглавлял команду в 2020-2021 годах.
Первый матч после возвращения Мусаева получился достаточно авантюрным. Он включал как те ходы, которые приносили результат при Ивиче, так и те, что мы видели при самом Мусаеве раньше. Понятно, что теперь будет больше уклона на атаку, и главная задача Мусаева — не разбалансировать команду так, чтобы она снова испытывала большие проблемы в обороне.
Впрочем с «Локомотивом» этих проблем было не избежать априори. Дисквалификации Оласы и Олусегуна в связке с травмой Петрова практически лишили выбора при обороне на левом фланге. Мусаев выбрал вариант с Алонсо на месте левого защитника, которому в защите активно помогал Батчи. В центре обороны при этом вышел Кайо, который только-только набирает форму после серьезной травмы.
Важный момент — выход из обороны. Прямые забросы на Кордобу изначально были сведены к минимуму, но к ним пришлось вернуться, когда «Краснодар» повел в счете, а «Локомотив» стал мощно поджимать соперника при розыгрыше мяча. «Локо» должен был сравнивать до перерыва, но сделал это в тот момент, когда «Краснодар» взял игру под контроль и сам был близок ко второму мячу.
Сыграла свою роль и травма Кривцова. Заменивший его Кастаньо скорее дублировал функции Черникова, и компенсировать потерю пришлось более частыми смещениями в центр Кади. Возможно, случись эта травма при 0:0, Мусаев бы выбрал вариант с Баньяцом. Кстати, серб очень неплохо вышел на замену и, кажется, получил свободу при выборе зон для развития атак.
Изумительный матч провел Батчи. Он проделал огромный объем и в атаке, и в обороне. Во втором тайме опекавший его Самошников «наелся» так, что перестал контролировать направление движения соперников. Благодаря его активной игре один в один относительно спокойной была и зона Алонсо, большую часть проблем «Локомотив» создавал через фланг Волкова.
14 марта после ухода Ивича главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначили Мусаева:
Немного изменился и функционал Кордобы. Если раньше колумбиец чаще всего открывался под верховые подачи, то сейчас больше стал действовать в подыгрыше. При позиционных атаках это означает, что «Краснодар» будет сужаться и искать нестандартные решения при поиске зон в штрафной. Возрастет и количество ударов: с «Локомотивом» их было аж 18 — очень серьезный показатель для выездной игры.
Вернулся Мусаев, а значит у нас снова работает рубрика имени Кайо. У бразильца было не лучшее решение при пропущенном голе — он выдернулся вперед и пропустил оппонента, хотя мог нарваться на вторую желтую. А уже после мы все помним момент, когда он на ровном месте начал что-то выдумывать и подарил «Локо» атаку 2 в 1. Случись там гол, я очень хотел бы посмотреть видео из раздевалки. Полагаю, Мусаев убедился в том, что основной парой в центре обороны должна быть связка Тормены и Алонсо.
Текст Артура Каратая приведен из его телеграм-канала «Футбольный кинотеатр» с разрешения автора.