Главным тренером ФК «Краснодар» стал Мурад Мусаев

Контракт с Мурадом Мусаевым заключили до конца текущего сезона. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ФК «Краснодар».

В СМИ говорили о назначении Мурада Мусаева на роль главного тренера еще 13 марта. Ранее он уже тренировал ФК «Краснодар». С ним команда дважды подряд (в 2019 и 2020 годах) завоевывала бронзу РПЛ.



Напомним, что 13 марта краснодарский футбольный клуб прервал сотрудничество с тренером Владимиром Ивичем. Накануне команда проиграла «Химкам» и покинула Кубок России.