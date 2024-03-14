Главным тренером ФК «Краснодар» стал Мурад Мусаев

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

После ухода Владимира Ивичя главным тренером футбольного клуба «Краснодар» назначили Мурада Мусаева

Контракт с Мурадом Мусаевым заключили до конца текущего сезона. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба ФК «Краснодар».

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В СМИ говорили о назначении Мурада Мусаева на роль главного тренера еще 13 марта. Ранее он уже тренировал ФК «Краснодар». С ним команда дважды подряд (в 2019 и 2020 годах) завоевывала бронзу РПЛ.

Напомним, что 13 марта краснодарский футбольный клуб прервал сотрудничество с тренером Владимиром Ивичем. Накануне команда проиграла «Химкам» и покинула Кубок России.

Как писали ранее Юга.ру, в феврале 2024 года новым игроком ФК «Краснодар» стал 29-летний нападающий из Бразилии.

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