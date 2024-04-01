Трех футболисток из Краснодара вызвали в состав национальной сборной

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Главный тренер женской сборной России по футболу вызвал в состав национальной команды вратаря, защитницу и полузащитницу из Краснодара

Главный тренер Юрий Красножан вызвал на сбор женской национальной команды 25 футболисток. Среди них краснодарские вратарь Наталья Силина, защитница Валентина Смирнова и полузащитница Медея Жаркова. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Учебно-тренировочные мероприятия женской национальной сборной состоятся в турецком городе Белек. Они пройдут с 1 по 9 апреля.

Команда проведёт два товарищеских матча против Эквадора. Игры состоятся 4 апреля в 17:00 и 8 апреля в 18:00 по московскому времени. Их можно будет посмотреть на сайте.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре и Сочи стартовала регистрация на благотворительный летний забег.

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