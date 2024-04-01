Трех футболисток из Краснодара вызвали в состав национальной сборной

Главный тренер Юрий Красножан вызвал на сбор женской национальной команды 25 футболисток. Среди них краснодарские вратарь Наталья Силина, защитница Валентина Смирнова и полузащитница Медея Жаркова. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Учебно-тренировочные мероприятия женской национальной сборной состоятся в турецком городе Белек. Они пройдут с 1 по 9 апреля.



Команда проведёт два товарищеских матча против Эквадора. Игры состоятся 4 апреля в 17:00 и 8 апреля в 18:00 по московскому времени. Их можно будет посмотреть на сайте.