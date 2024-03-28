Демонтаж старого Яблоновского моста в Краснодаре обойдется в 500 млн рублей

Стоимость разработки проектно-сметной документации составляет около 45 млн рублей, сами демонтажные работы — порядка 400-500 млн рублей, сообщил РБК Краснодар заместитель главы Краснодара Владимир Архипов.

Во сколько в итоге обойдется снос моста, станет известно после разработки проекта. Демонтаж включает в себя определение способа устранения конструкции, утилизацию строительного мусора и расчистку русла реки от фундаментной части опор. Решение о точной дате сноса пока не принято.

Напомним, 20 июня 2023 года пресс-служба мэрии Краснодара рассказала Юга.ру, что старый Яблоновский мост решили снести.

Новый Яблоновский мост частично открыли 17 июня. А в конце ноября 2023 года объект стал доступен для автомобилистов и пешеходов полностью. Новый мост построили в 20 метрах от тогда еще действующего. Автомобильную дорогу протяженностью 1,1 км сделали четырёхполосной.