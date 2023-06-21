В мэрии Краснодара рассказали о судьбе старого Яблоновского моста

Адыгея, Краснодарский край

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  • Старый Яблоновский мост в Краснодаре © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    Старый Яблоновский мост в Краснодаре © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Юга.ру узнали о планах мэрии Краснодара по сносу старого Яблоновского моста

Как писали ранее Юга.ру, 17 июня открыли новый Яблоновский мост. А днем 18 июня на старом сооружении были замечены рабочие, которые снимали слой асфальта, при этом сообщений о реконструции моста не было.

20 июня пресс-служба мэрии Краснодара рассказала Юга.ру, что старый Яблоновский мост решили снести.

«Старый Яблоновский мост перекрыт для всех участников дорожного движения. В таком виде он будет до того времени, пока его не снесут. Решения о точной дате сноса на данный момент не принято. Подходы к мосту убирают для продолжения строительства нового сооружения», — ответили в администрации на запрос Юга.ру.

Сразу после перекрытия старого моста 17 июня местные жители стали ходить и по автомобильной дороге.

Об открытии нового Яблоновского моста подробно Юга.ру писали здесь. В тот же день на подъезде к новому Яблоновскому мосту произошло ДТП, образовалась пробка.

Смотрите репортаж Юга.ру из поселка Яблоновского, где новый мост вряд ли устранит пробки, а о доступной среде для пешеходов нет речи.

В октябре 2021 года Юга.ру снимали строительство нового моста с коптера.

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