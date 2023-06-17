В Краснодаре открыли две полосы нового Яблоновского моста и закрыли старый. Пробка на подъездах осталась

В Краснодаре 17 июня открыли Яблоновский мост. Юга.ру публикуют фото и видео с места

В Краснодаре открыли новый Яблоновский мост. Движение запустили пока только по двум из четырех полос дороги. Старый Яблоновский мост при этом перекрыли, сообщает редактор Юга.ру с места событий.

С обеих сторон перед мостом по-прежнему скапливаются автомобили.

Напомним, Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект построили в 20 метрах от действующего. Мост протяженностью 1,1 км сделали четырёхполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 80 км/ч.