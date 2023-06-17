В Краснодаре открыли две полосы нового Яблоновского моста и закрыли старый. Пробка на подъездах осталась

Адыгея, Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В Краснодаре 17 июня открыли Яблоновский мост. Юга.ру публикуют фото и видео с места

В Краснодаре открыли новый Яблоновский мост. Движение запустили пока только по двум из четырех полос дороги. Старый Яблоновский мост при этом перекрыли, сообщает редактор Юга.ру с места событий.

С обеих сторон перед мостом по-прежнему скапливаются автомобили.

Напомним, Яблоновский мост признали аварийным в 2019 году после инженерного обследования сооружения. Новый объект построили в 20 метрах от действующего. Мост протяженностью 1,1 км сделали четырёхполосным — по две полосы для движения транспорта в каждую сторону. Допустимая скорость движения — 80 км/ч.

Ранее запуск движения откладывали, 16 июня появилась информация, что сооружение заработает 17 июня.

Как Юга.ру писали ранее, общая стоимость проекта составляет 7,3 млрд рублей. Строительство вели с опережением сроков — в 2021 году правительство дополнительно выделило из федерального бюджета 2,5 млрд рублей.

Осенью 2021 года Юга.ру сняли на видео строительство нового Яблоновского моста.

Дороги Строительство Яблоновский мост

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