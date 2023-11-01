Новый Яблоновский мост в Краснодаре полностью открыли для машин

Утром 1 ноября в соцсетях появилась информация, что на Яблоновском мосту для автомобилистов открыли вторую половину. Ранее в Минтрансе сообщали, что запустить движение на участке планируют в конце ноября.

Редактор Юга.ру Александр Гончаренко побывал на мосту и убедился, что вторую сторону действительно открыли. Но пока эта часть моста доступна только для водителей. Тротуар закрыт для пешеходов со стороны Краснодара и Адыгеи. Также закрыты лестничные спуски около стел. Они недоступны даже по правой стороне, которую открыли в июне.