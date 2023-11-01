Новый Яблоновский мост в Краснодаре полностью открыли для машин

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

1 ноября в Краснодаре в техническом режиме открыли четыре полосы Яблоновского моста

Утром 1 ноября в соцсетях появилась информация, что на Яблоновском мосту для автомобилистов открыли вторую половину. Ранее в Минтрансе сообщали, что запустить движение на участке планируют в конце ноября.

Редактор Юга.ру Александр Гончаренко побывал на мосту и убедился, что вторую сторону действительно открыли. Но пока эта часть моста доступна только для водителей. Тротуар закрыт для пешеходов со стороны Краснодара и Адыгеи. Также закрыты лестничные спуски около стел. Они недоступны даже по правой стороне, которую открыли в июне.

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

С обеих сторон моста установили арки с электронными панелями. Также со стороны Краснодара есть камера. 

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

На краснодарской стороне рабочие еще укладывают плитку на спиралеобразном подъеме для маломобильных граждан. Он соединит пешеходный переход под мостом с пока закрытым тротуаром на западном пролете моста. 

  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
  • © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру
    © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани Юга.ру узнали, что сегодня состоялось техническое открытие моста. В течение ноября движение по полосам будут ограничивать. Полностью мост планируют открыть в конце ноября — начале декабря.

Как писали Юга.ру, движение по двум полосам нового Яблоновского моста запустили в июне. Старый мост закрыли для автомобилистов и пешеходов. 

Дороги Краснодар Яблоновский мост

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Новый Яблоновский мост в Краснодаре полностью открыли для машин
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