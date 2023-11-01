Новый Яблоновский мост в Краснодаре полностью открыли для машин
1 ноября в Краснодаре в техническом режиме открыли четыре полосы Яблоновского моста
Утром 1 ноября в соцсетях появилась информация, что на Яблоновском мосту для автомобилистов открыли вторую половину. Ранее в Минтрансе сообщали, что запустить движение на участке планируют в конце ноября.
Редактор Юга.ру Александр Гончаренко побывал на мосту и убедился, что вторую сторону действительно открыли. Но пока эта часть моста доступна только для водителей. Тротуар закрыт для пешеходов со стороны Краснодара и Адыгеи. Также закрыты лестничные спуски около стел. Они недоступны даже по правой стороне, которую открыли в июне.
С обеих сторон моста установили арки с электронными панелями. Также со стороны Краснодара есть камера.
На краснодарской стороне рабочие еще укладывают плитку на спиралеобразном подъеме для маломобильных граждан. Он соединит пешеходный переход под мостом с пока закрытым тротуаром на западном пролете моста.
В пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кубани Юга.ру узнали, что сегодня состоялось техническое открытие моста. В течение ноября движение по полосам будут ограничивать. Полностью мост планируют открыть в конце ноября — начале декабря.
Как писали Юга.ру, движение по двум полосам нового Яблоновского моста запустили в июне. Старый мост закрыли для автомобилистов и пешеходов.