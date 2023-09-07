Мэрия Краснодара рассказала, когда начнется ремонт Тургеневского моста

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Краснодаре капремонт Тургеневского моста начнется после выделения финансирования. Точные сроки неизвестны

Администрация Краснодара сообщила «Ъ-Кубань» о том, что ремонт Тургеневского моста стартует, когда на него появятся деньги. Однако точные сроки в мэрии города не обозначили. В ближайшее время на дороге запланировали сделать ямочный ремонт.

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«Проект ремонта готов. Но его реализация — дорогостоящая. На время проведения работ его не будут закрывать, а будут ограничивать движение транспорта по двум полосам поочередно», — рассказали в администрации.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре Тургеневский мост закроют на ремонт на 14 месяцев. В пресс-службе мэрии города уточнили, что к благоустройству приступят после запуска движения по новому Яблоновскому мосту.

Напомним, в январе 2018 года на Тургеневском мосту в Краснодаре провели ремонт четырех наиболее изношенных температурных швов. Уже тогда мост находился в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодарском крае в 2024 году планируют начать строительство обхода Адлера.

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