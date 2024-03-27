В Ставропольском крае взяли под стражу директора департамента Минэкономики РФ и экс-министра курортов Кубани

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал директора санатория «Минеральные воды-2» Евгения Куделю, владельца санатория и бывшего премьера КЧР Владимира Кайшева, а также директора департамента социально-экономического развития СКФО в Министерстве экономразвития РФ Игоря Храновского

Первый обвиняется в хищении газа мимо прибора учета на сумму 75 млн рублей. Владимир Кайшев — в вымогательстве доли предприятия по разливу минеральной воды «Новотерская целебная» на сумму около 70 млн рублей. Игорь Храновский, по данным следствия , подготовил документы по отчуждению скважины минеральной воды, принадлежавшей «Новотерской целебной». Правоохранители не указывают имена обвиняемых, данные приводят СМИ.

Всех троих заключили под стражу на два месяца, до 21 мая.

Как писали Юга.ру, с 1 января 2016 года Евгений Куделя руководил министерством курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. 1 июля 2016 года чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. За день до этого губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил о недовольстве курируемой Куделей сферой и порекомендовал ему покинуть пост.

В сентябре Куделя занял должность советника главы Ростуризма Олега Сафонова. А 14 февраля 2017-го силовики задержали экс-чиновника в Москве в рамках расследования деятельности Кудели на посту руководителя главного курортного ведомства Кубани.