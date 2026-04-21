Поезда в Краснодарский край опаздывают на семь часов из-за атаки БПЛА

  © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

РЖД предупредили о задержках поездов на юг после атаки беспилотников под Ростовом

Пресс-служба РЖД сообщила, что 20 апреля обломки сбитых БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру на станции Персиановка в Ростовской области. Это привело к сбою в графике движения.

По данным РЖД, 21 апреля 23 пассажирских поезда следуют с опозданием до семи часов. Большая часть из них — это составы, связывающие Краснодарский край с Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами.

Какие поезда задерживаются:

  • № 50 Санкт-Петербург — Кисловодск;
  • № 126 Москва — Новороссийск;
  • № 138 Нижний Новгород — Кисловодск;
  • № 326 Пермь — Новороссийск;
  • № 36 Санкт-Петербург — Адлер;
  • № 84 Москва — Адлер;
  • № 4 Москва — Кисловодск;
  • № 418 Самара — Адлер;
  • № 122 Санкт-Петербург — Новороссийск;
  • № 12 Москва — Анапа;
  • № 104 Москва — Адлер;
  • № 152 Москва — Анапа;
  • № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ;
  • № 30 Москва — Новороссийск;
  • № 102 Москва — Адлер;
  • № 143 Кисловодск — Москва;
  • № 11 Анапа — Москва;
  • № 125 Новороссийск — Москва;
  • № 339 Новороссийск — Нижний Новгород;
  • № 49 Кисловодск — Санкт-Петербург;
  • № 249 Новороссийск — Москва;
  • № 121 Новороссийск — Санкт-Петербург;
  • № 29 Новороссийск — Москва.

Из-за длительного ожидания в поездах № 4, 36, 84, 50, 122, 126, 138, 143, 326, 339, 418 организовали дополнительное питание на станциях Ростов и Лихая.

Поезда в Краснодарский край опаздывают на семь часов из-за атаки БПЛА
