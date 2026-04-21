Поезда в Краснодарский край опаздывают на семь часов из-за атаки БПЛА

РЖД предупредили о задержках поездов на юг после атаки беспилотников под Ростовом

Пресс-служба РЖД сообщила, что 20 апреля обломки сбитых БПЛА повредили железнодорожную инфраструктуру на станции Персиановка в Ростовской области. Это привело к сбою в графике движения.

По данным РЖД, 21 апреля 23 пассажирских поезда следуют с опозданием до семи часов. Большая часть из них — это составы, связывающие Краснодарский край с Москвой, Санкт-Петербургом и другими регионами.