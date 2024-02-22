СК Крыма объявил в розыск мирового экс-судью Анапы из-за мошенничества

Краснодарский край, Крым

Распечатать

  • Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Следственный комитет © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Следователи по республике Крым и городу Севастополю объявили в федеральный розыск бывшего мирового судью Анапы

В отношении экс-судьи Анапы председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил и расследует уголовное дело. Разыскиваемого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следкома Крыма.

В Краснодарском крае появился новый вид мошенничества:

По данным СК, в одном из московских кафе бывший судья пообещал знакомому гендиректору фирмы, в отношении которого расследовалось уголовное дело, прекратить его преследования. На предложение тот согласиться не успел в связи с задержанием. После экс-судья снова встретился с гендиректором фирмы в Алуште. Он заявил, что может решить вопрос с назначением условного или минимального срока.

Для видимости на деньги обвиняемого мошенник съездил в Москву и убедил его в договоренности с судьями Крыма. По легенде, за содействие им полагалось передать 6 млн рублей. Тем временем бывший судья не мог повлиять на приговор и никому не планировал отдавать средства за разрешение ситуации.

В Симферополе экс-судья обманом получил от коммерсанта часть суммы и составил две расписки о получении денег якобы в долг. После мужчину задержали крымские сотрудники УФСБ. Однако через время он скрылся от правоохранителей.

Напомним, что в 2022 году жительница Новороссийска перевела мошенникам 132 млн рублей. В 2024 году полиция Краснодарского края рассказала об их задержании. Теперь злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодаре осудили организаторов финансовой пирамиды. Они украли более 1 млрд рублей.

Анапа Крым Мошенничество Следственный комитет Суд

Новости

СК Крыма объявил в розыск мирового экс-судью Анапы из-за мошенничества
«Население к этому не готово». Союз транспортников Кубани посчитал, что стоимость проезда в Краснодаре надо поднять вдвое
Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с критиком кибер-триллер «Красные комнаты»
В Краснодаре откроется выставка «Игры с металлами»
Жители Краснодарского края могут обучиться жестовому языку
В Сочи в февральские выходные ожидают около 110 тыс. туристов

Лента новостей

Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
19 февраля, 22:00
Театральный продюсер Юлия Князева — о независимых проектах и краудфандинге
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
20 февраля, 13:32 Реклама
25 лет и больше 21 000 магазинов в России
Как «Пятёрочка» выросла от первого дискаунтера до любимого продуктового магазина
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
19 февраля, 16:58
«Рядом с ним дети научатся мечтать»
Как в Сочи встретили Кубок Гагарина

Реклама на сайте