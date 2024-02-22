СК Крыма объявил в розыск мирового экс-судью Анапы из-за мошенничества

В отношении экс-судьи Анапы председатель СК РФ Александр Бастрыкин возбудил и расследует уголовное дело. Разыскиваемого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следкома Крыма.

По данным СК, в одном из московских кафе бывший судья пообещал знакомому гендиректору фирмы, в отношении которого расследовалось уголовное дело, прекратить его преследования. На предложение тот согласиться не успел в связи с задержанием. После экс-судья снова встретился с гендиректором фирмы в Алуште. Он заявил, что может решить вопрос с назначением условного или минимального срока.

Для видимости на деньги обвиняемого мошенник съездил в Москву и убедил его в договоренности с судьями Крыма. По легенде, за содействие им полагалось передать 6 млн рублей. Тем временем бывший судья не мог повлиять на приговор и никому не планировал отдавать средства за разрешение ситуации.

В Симферополе экс-судья обманом получил от коммерсанта часть суммы и составил две расписки о получении денег якобы в долг. После мужчину задержали крымские сотрудники УФСБ. Однако через время он скрылся от правоохранителей.