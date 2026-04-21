Восемь отелей и 25 участков: суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей

20 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что крупные земельные активы и элитную недвижимость, расположенные в поселке Архыз, решили вернуть в федеральную собственность. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 1,1 млрд рублей. Ответчиками по иску стали 23 человека и одно юрлицо.



В центре коррупционной схемы оказались бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель. Следствие выяснило, что они незаконно распорядились 6 гектарами земли в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. По закону эти территории в предгорьях Большого Кавказского хребта принадлежат государству и не подлежат приватизации.

По данным пресс-службы, чиновники подделали документы, перевели земли в муниципальную собственность, а затем оформили участки на своих родственников и знакомых. В дальнейшем наделы неоднократно перепродавали по низким ценам подставным владельцам, чтобы скрыть следы преступления.