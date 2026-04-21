Восемь отелей и 25 участков: суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей

  © Елена Синеок. ЮГА.ру
20 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что крупные земельные активы и элитную недвижимость, расположенные в поселке Архыз, решили вернуть в федеральную собственность. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 1,1 млрд рублей. Ответчиками по иску стали 23 человека и одно юрлицо.

В центре коррупционной схемы оказались бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель. Следствие выяснило, что они незаконно распорядились 6 гектарами земли в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. По закону эти территории в предгорьях Большого Кавказского хребта принадлежат государству и не подлежат приватизации.

По данным пресс-службы, чиновники подделали документы, перевели земли в муниципальную собственность, а затем оформили участки на своих родственников и знакомых. В дальнейшем наделы неоднократно перепродавали по низким ценам подставным владельцам, чтобы скрыть следы преступления.

Четыре участка, два дома, две квартиры и 77 млн рублей:

На сегодняшний день спорные земли разделены на 25 участков, оформленных на ответчиков. На них успели возвести гостиницы, включая два пятизвездочных отеля, общей площадью 27 тыс. кв. метров. Суд пришел к выводу, что строительство недвижимости стало возможным благодаря незаконным действиям чиновников.

Что вернули в собственность государства:

  • 25 земельных участков;
  • 8 отелей;
  • 3 жилых дома;
  • 67 нежилых построек;
  • 6 временных строений;
  • 2 объекта незавершенного строительства.

Напомним, что администрацию Архыза уже 25 лет возглавляет Магомет Батчаев. В 2010 на него возбуждали уголовное дело по статья о служебном подлоге и превышении полномочий. По версии следствия, в декабре 2008 года чиновник внес ложные сведения в официальные документы. В итоге шесть земель сельхозназначения в урочище «Лунная долина» незаконно передали физическим лицам. Чем тогда закончилось разбирательство — неизвестно, но Батчаев остался на посту.

Как писали Юга.ру, бывшая замгубернатора Краснодарского края Минькова признала вину по делу о мошенничестве.

Новости

«Крюк» в 7 км: у Краснодарского водохранилища на неделю перекроют развязку на М-4 «Дон»
«Кажется, вы используете VPN». Российские туристы за рубежом потеряли доступ к банкам, маркетплейсам и билетным сервисам
Сквер или набережная? Краснодарцам предложили выбрать территорию для благоустройства
Поезда в Краснодарский край опаздывают на семь часов из-за атаки БПЛА
Восемь отелей и 25 участков: суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей
«Раскаиваюсь в содеянном». Бывшая замгубернатора Краснодарского края Минькова признала вину по делу о мошенничестве

