Восемь отелей и 25 участков: суд изъял коррупционные активы в Архызе стоимостью 1,1 млрд рублей
Земли и отели курорта «Архыз» вернули в собственность государства по решению суда
20 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что крупные земельные активы и элитную недвижимость, расположенные в поселке Архыз, решили вернуть в федеральную собственность. Общая стоимость изъятого имущества оценивается в 1,1 млрд рублей. Ответчиками по иску стали 23 человека и одно юрлицо.
В центре коррупционной схемы оказались бывший глава Архызского сельского поселения и его заместитель. Следствие выяснило, что они незаконно распорядились 6 гектарами земли в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. По закону эти территории в предгорьях Большого Кавказского хребта принадлежат государству и не подлежат приватизации.
По данным пресс-службы, чиновники подделали документы, перевели земли в муниципальную собственность, а затем оформили участки на своих родственников и знакомых. В дальнейшем наделы неоднократно перепродавали по низким ценам подставным владельцам, чтобы скрыть следы преступления.
На сегодняшний день спорные земли разделены на 25 участков, оформленных на ответчиков. На них успели возвести гостиницы, включая два пятизвездочных отеля, общей площадью 27 тыс. кв. метров. Суд пришел к выводу, что строительство недвижимости стало возможным благодаря незаконным действиям чиновников.
Что вернули в собственность государства:
- 25 земельных участков;
- 8 отелей;
- 3 жилых дома;
- 67 нежилых построек;
- 6 временных строений;
- 2 объекта незавершенного строительства.
Напомним, что администрацию Архыза уже 25 лет возглавляет Магомет Батчаев. В 2010 на него возбуждали уголовное дело по статья о служебном подлоге и превышении полномочий. По версии следствия, в декабре 2008 года чиновник внес ложные сведения в официальные документы. В итоге шесть земель сельхозназначения в урочище «Лунная долина» незаконно передали физическим лицам. Чем тогда закончилось разбирательство — неизвестно, но Батчаев остался на посту.
