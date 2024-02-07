В Краснодаре построят первую в России Аллею славы бокса с QR-кодами

В краснодарском жилом комплексе «Патрики» появится Аллея славы бокса Южного Федерального Округа

Аллею славы протяженностью 100 метров оформят по аналогии с голливудской. По обеим сторонам вдоль тротуара расположат звезды — только с именами выдающихся российских боксеров-уроженцев Краснодарского края: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и ЮФО. Рядом с каждой фамилией нанесут оттиск кулака чемпиона и QR-код, ведущий на сайт с его биографией.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Таких звезд будет 40, еще 20 останутся свободными — позже туда впишут имена будущих знаменитых кубанских боксеров. По словам создателей проекта, это станет отличной мотивацией для спортсменов — каждый будет мечтать увидеть здесь свое имя.

На аллее также установят три стелы «Наставники чемпионов Кубани», посвященные тренерам, и тематические скамейки «Сила», «Воля», «Цель» и «Бокс».

Стеллы, посвященные тренерам © Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Главным арт-объектом станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион». Ее создал Мигран Арутюнян, на его счету более 30 работ в ЮФО, в том числе единственный в Краснодаре памятник Тургеневу в одноименном ЖК.

© Фото пресс-службы ГК ТОЧНО

Открыть объект обещают в августе 2024 года. Идея создания Аллеи славы принадлежит владельцу группы компаний ТОЧНО Николаю Амосову и руководителю дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрию Кашину. Проект разработали в архитектурном бюро ГК ТОЧНО и одобрили на IV всероссийском боксерском форуме в Серпухове. Идею поддержал мэр Краснодара Евгений Наумов. «Этот проект — дань уважения тем, кто посвятил боксу всю жизнь: спортсменам, тренерам, судьям. Но в первую очередь, он вдохновит родителей и молодое поколение — тех, кто станет новыми чемпионами», — прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.