В Краснодаре построят первую в России Аллею славы бокса с QR-кодами
В краснодарском жилом комплексе «Патрики» появится Аллея славы бокса Южного Федерального Округа
Аллею славы протяженностью 100 метров оформят по аналогии с голливудской. По обеим сторонам вдоль тротуара расположат звезды — только с именами выдающихся российских боксеров-уроженцев Краснодарского края: олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы и ЮФО.
Рядом с каждой фамилией нанесут оттиск кулака чемпиона и QR-код, ведущий на сайт с его биографией.
Таких звезд будет 40, еще 20 останутся свободными — позже туда впишут имена будущих знаменитых кубанских боксеров. По словам создателей проекта, это станет отличной мотивацией для спортсменов — каждый будет мечтать увидеть здесь свое имя.
На аллее также установят три стелы «Наставники чемпионов Кубани», посвященные тренерам, и тематические скамейки «Сила», «Воля», «Цель» и «Бокс».
Главным арт-объектом станет бронзовая скульптура «Будущий чемпион». Ее создал Мигран Арутюнян, на его счету более 30 работ в ЮФО, в том числе единственный в Краснодаре памятник Тургеневу в одноименном ЖК.
Открыть объект обещают в августе 2024 года.
Идея создания Аллеи славы принадлежит владельцу группы компаний ТОЧНО Николаю Амосову и руководителю дирекции Федерации бокса России в ЮФО Дмитрию Кашину. Проект разработали в архитектурном бюро ГК ТОЧНО и одобрили на IV всероссийском боксерском форуме в Серпухове. Идею поддержал мэр Краснодара Евгений Наумов.
«Этот проект — дань уважения тем, кто посвятил боксу всю жизнь: спортсменам, тренерам, судьям. Но в первую очередь, он вдохновит родителей и молодое поколение — тех, кто станет новыми чемпионами», — прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.
Как писали Юга.ру, ЖК «Патрики» в Краснодаре строят на заброшенной территории завода «Краснодарсельмаш» в периметре улиц Старокубанская, Сормовская и Лизы Чайкиной. Недавно краснодарцы выбрали имена для оставшихся от завода кирпичных башен. Близ жилого комплекса благоустроят «гульвар», а также смонтируют автоматическую подсветку пешеходных зон, велодорожек и деревьев. Рядом возведут детский сад.