Летучий корабль, непорочное зачатие, эра динозавров. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 21 марта

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 21 марта (18+)

Фэнтези «Летучий корабль» (6+) снято по мотивам одноименного народного произведения. Царь собирается выдать свою дочь Забаву за красавца Поля, единственного наследника богача Полкана. Девушка против, потому что хочет создать семью по любви. Её неожиданное знакомство с матросом Иваном вносит смуту в планы Поля заполучить заветную корону. Действие байопика «Немая жизнь» (18+) начинается на кладбище Hollywood Forever, где съемочная группа работает над фильмом о звездах старого Голливуда. Неожиданно там появляется загадочная женщина в чёрном одеянии. Он приносит красную розу на могилу первого секс-символа «фабрики грез» Рудольфо Валентино. Дальше сюжет переносит зрителя в август 1926 года, когда она была молодой девушкой, и работала уборщицей в Нью-Йоркском госпитале, куда попал первый секс-символ Голливуда.

В боевике «Территория зла» (18+) отряд американского спецназа тайно высаживается на территорию Филиппин для выполнения секретной миссии по спасению важного заложника. Когда миссия идёт не по плану, бойцы остаются без оружия на контролируемой врагом территории. Вся их надежда теперь связана с пилотом дрона ВВС США Рипером. Действие комедии «Лето. Нулевые» (18+) происходит в маленьком городке на Волге. В жизни подростка Сашки вновь наступают долгожданные каникулы. И всё вроде идёт своим чередом — дурачества с друзьями, походы в местный игровой клуб и первые подработки. Но именно этим летом герою впервые придётся взять ответственность за чужую жизнь, встретить любовь и оказаться втянутым в опасные неприятности.

В хорроре «Омен. Непорочная» (18+) церковь узнала о втором в истории человечества случае непорочного зачатия. Местные монахи объявили всему миру о чуде, но никто из них точно не знает, кого на самом деле носит под сердцем Сесилия — нового спасителя или того, кто погрузит их во тьму. Действие драмеди «Нежный восток» (18+) происходит во время школьной поездки из Южной Каролины в Вашингтон. Лиллиан сбегает от группы и отправляется самостоятельно открывать Восточное побережье. Её ждет триллер с активистами из богатых семей, боевик на съемочной площадке, лесной рейв с исламистами и даже монастырь.

Мелодрама «Обнажённая муза Пьера Боннара» (18+) рассказывает о жизни одного из величайших французских художников. В 1893 году в парижскую студию к молодому живописцу приходит натурщица Мартаде Мелиньи. Вечер и ночь пара проводит в постели, вспыхивает роман, переходящий в официальный брак. Пьер и Марта уезжают из Парижа в тихий загородный коттедж на берегу Сены, ходят на пикники, встречаются с друзьями. Потом в их отношениях появляется молодая любовница супруга Рене. Действие мультфильма «Крутые яйца: Миссия «Пингвин» (6+) начинается в цирке. Оттуда сбегают несколько пингвинов и белый медведь и мчат на Южный полюс. В погоню за ними отправляются петух Тото с семьей. В мультфильме «Стражи Вселенной: Как приручить динозавров» (6+) синий тигр хочет стать капитаном, как и его исчезнувший отец. Но у Доктора Зло свои планы, он решил захватить Землю и восстановить на ней эру динозавров.