В мае в российский прокат выйдет романтическая комедия «Любви не бывает?»

Кадр из трейлера к фильму «Любви не бывает?» © Скриншот видео с YouTube-канала «Вольга»

Кадр из трейлера к фильму «Любви не бывает?» © Скриншот видео с YouTube-канала «Вольга»

Кинопрокатная компания «Вольга» 1 мая выпустит романтическую комедию «Любви не бывает?» (16+)

Лента режиссера Дмитрия Фикса иллюстрирующая известное утверждение, что от ненависти до любви всего один шаг. Роли в фильме исполнили Аня Чиповская, Владимир Яглыч, Юлия Франц, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский, Ксения Лукьянчикова, Сергей Мигицко, Константин Мазуренко и другие.

После череды любовных неудач карьеристка Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша же не может и дня прожить без новой женщины и внимания прекрасного пола. Случайность сделала их соседями, которым сложно ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя задействует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар.