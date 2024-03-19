В мае в российский прокат выйдет романтическая комедия «Любви не бывает?»
Кинопрокатная компания «Вольга» 1 мая выпустит романтическую комедию «Любви не бывает?» (16+)
Лента режиссера Дмитрия Фикса иллюстрирующая известное утверждение, что от ненависти до любви всего один шаг. Роли в фильме исполнили Аня Чиповская, Владимир Яглыч, Юлия Франц, Евгений Михеев, Алексей Золотовицкий, Евгения Шахнович, Никита Плащевский, Ксения Лукьянчикова, Сергей Мигицко, Константин Мазуренко и другие.
После череды любовных неудач карьеристка Катя полностью разочаровалась в мужчинах. Саша же не может и дня прожить без новой женщины и внимания прекрасного пола. Случайность сделала их соседями, которым сложно ужиться вместе. Решив перевоспитать самоуверенного бабника, Катя задействует все средства, чтобы превратить его жизнь в сущий кошмар.
Как писали Юга.ру, кинокомпании KD Studios и «НМГ Кинопрокат» выпустили трейлер эротического триллера «Отражение тьмы». В нем несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в ретрите. Организаторы тренинга обещают, что смогут укрепить их взаимоотношения.