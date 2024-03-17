Состоялась премьера трейлера фэнтезийного экшн-триллера «Ворон»

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  • Кадр из трейлера к фильму «Ворон» © Скриншот видео с YouTube-канала stryder HD
    Кадр из трейлера к фильму «Ворон» © Скриншот видео с YouTube-канала stryder HD

Компания «Вольга» 12 июня выпустит в прокат фэнтезийный экшн-триллер «Ворон» (18+)

Это ремейк одноменной ленты 1004 года. Новая экранизация известного графического романа Джеймса О’Барра. По словам режиссера Руперта Сандерса («Призрак в доспехах»), это будет мрачная история любви о потере, горе и прохождении через завесу между жизнью и смертью. Роли в фильме исполнили Билл Скарсгард, FKA Twigs, Дэнни Хьюстон, Лаура Бирн, Джордан Болджер, Изабелла Вэй, Сами Буажила, Дэвид Боулз, Джим Хай.

Уличная банда без всякого повода и с особой жестокостью разделалась с влюблённой парой, гитаристом Эриком Дрэйвеном и его девушкой. Парень застревает между мирами и год спустя возвращается с того света. Отныне он Ворон. И теперь его главная цель — отомстить. Банда дает отпор, но их главная проблема в том, что возрождённого гитариста не берут пули.

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