В Краснодаре покажут спортивную драму «В потоке трех стихий»

Ленту сняла Ирина Гобозашвили, работавшая над такими проектами, как «Начать сначала» и «Навстречу мечте». Роли исполнили Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков. В картине задействованы и профессиональные спортсмены — прыгуны в воду Роман Измайлов и Дмитрий Саутин, прыгун с трамплина Илья Захаров, чемпион мира по клифф-дайвингу Артем Сильченко и каскадерка Елена Вайцеховская.

Чемпион по прыжкам в воду Влад Фокин переживает кризис, пока ему не поступает приглашение выступить на соревнованиях по клифф-дайвингу под прикрытием, чтобы вычислить опасных преступников.

Название картины метафорично. Прыжки в воду считаются единственным видом спорта, объединяющим три стихии — воздух, воду и землю.