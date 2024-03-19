В Краснодаре покажут спортивную драму «В потоке трех стихий»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к фильму «В потоке трех стихий» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноафиша Трейлеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m
    Кадр из трейлера к фильму «В потоке трех стихий» © Скриншот видео с YouTube-канала «Киноафиша Трейлеры», www.youtube.com/@user-be3kb8ny3m

Кинокомпании «Мечта» и «Друзья» представили трейлер российской спортивной драмы «В потоке трех стихий» (16+)

Ленту сняла Ирина Гобозашвили, работавшая над такими проектами, как «Начать сначала» и «Навстречу мечте». Роли исполнили Александр Головин, Алексей Шевченков, Владимир Сычев, Олег Васильков. В картине задействованы и профессиональные спортсмены — прыгуны в воду Роман Измайлов и Дмитрий Саутин, прыгун с трамплина Илья Захаров, чемпион мира по клифф-дайвингу Артем Сильченко и каскадерка Елена Вайцеховская.

Чемпион по прыжкам в воду Влад Фокин переживает кризис, пока ему не поступает приглашение выступить на соревнованиях по клифф-дайвингу под прикрытием, чтобы вычислить опасных преступников.

Название картины метафорично. Прыжки в воду считаются единственным видом спорта, объединяющим три стихии — воздух, воду и землю.

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