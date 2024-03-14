Бал психов, демоны, призраки. Что посмотреть в кино в Краснодаре с 14 марта

Юга.ру подготовили обзор кинопремьер, вышедших в прокат на этой неделе, 14 марта (18+)

Действие драматического триллера «Бал сумасшедших» (18+) происходит в парижской психиатрической больнице. Раз в год здесь проводится популярное мероприятие. Политики, деятели искусства и светские гости толпятся перед дверями лечебного заведения в надежде оказаться в толпе «безумных женщин». Но в этот раз среди них Фанни, для которой «бал психов» — единственный шанс найти и спасти свою мать, которая попала в больницу 29 лет назад. У героини мультфильма «Валентина» (6+) синдром Дауна. Девочка сомневается, что сможет исполнить заветную мечту — стать акробаткой. Однажды в загадочное путешествие отправляется бабушка Валентины. Вместе с другом-мышонком Чики девочка следует за ней. Впереди их ждет увлекательный путь, полный неожиданных препятствий и вдохновляющих событий.

Действие драмы «Первая дуэль» (18+) происходит в 1887 году в Париже. Это было время, когда дороже всего ценилась собственная честь. И самым верным способом ее отстоять был поединок. Клеман Лаказ прошел через множество сражений, и теперь закон запрещает ему участвовать в дуэлях. Мари-Роз Асти де Вальсэр тоже не может бросить вызов своему обидчику, так как она женщина. Вместе они будут помогать друг другу восстанавливать справедливость. Главный герой мелодрамы «Неспящие в Сеуле» (16+) — популярный лектор и инфлюэнсер Ён-хо. Он предпочитает жить один и не стремится связывать себя серьезными отношениями. Однажды небольшое издательство предлагает ему стать автором книги и рассказать о своей холостяцкой жизни. Главным редактором оказывается его знакомая по университету.

«Фрау» (18+) — драмеди о поисках любви и себя. Фильм рассказывает о парне со странностями по имени Иван. Он работает в магазине «Охотник и рыболов», живет в бабушкиной квартире и называет всех женщин «фрау». Однажды он знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета и начинает за ней ухаживать. На свой, весьма оригинальный и старомодный, манер. Действие драмы «Позывной «Пассажир» (16+) происходит в 2015 году. Фильм снят по роману Александра Проханова «Убийство городов». Молодой писатель Николай Рябинин живет в столице, проводит вечера в модных заведениях и не особо интересуется повесткой дня. Но только до тех пор, пока не узнает от родителей, что его брат пропал без вести на Донбассе. Николай отправляется на его поиски.

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Фантастическая комедия «Герой наших снов» (18+) рассказывает об обычном профессоре Поле Мэтьюсе, жизнь которого переворачивается с ног на голову. Внезапно он начинает появляться во снах других людей. В одночасье Пол становится самым узнаваемым человеком не только у себя в городе, но и во всем мире. Но у такой славы есть и обратная сторона. И вскоре герой с ней столкнется. В триллере «Заклятье. Шестое чувство» (18+) фотограф криминальной хроники Сантьяго сталкивается с серией загадочных убийств. Тайком сняв и опубликовав ужасающие кадры, он внезапно начинает утрачивать все пять чувств. Но приобретает шестое — способность видеть призраков погибших людей.

В драматическом триллере «Демоны дома Гарретов» (18+) нелегальная иммигрантка Джой перебивается подработками горничной. Не имея собственного жилья, она втайне от работодателей в каждый дом приводит довольно активную и шаловливую дочку Грейс. Однажды она устраивается в особняк Гарретов, где престарелый хозяин тяжело болен и не приходит в себя, а всем заправляет его племянница. Вскоре Джой начинает подозревать, что в доме творится что-то неладное.