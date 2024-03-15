Стало известно, когда закончат реконструкцию Краснодарского цирка

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный цирк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный цирк © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Кубани рассказали, когда планируют закончить реконструкцию здания цирка в Краснодаре

«В соответствии с постановлением губернатора «Об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства» сроки реализации объекта 2022-2026 год. Государственным заказчиком по объекту определено ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края», — сообщил журналистам заместитель руководителя департамента строительства Евгений Чеботарев.

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Проектный институт уже выполнил инженерные изыскания и провел комплексное обследование технического состояния здания. Также уже известен итоговый проект, по которому будут реставрировать цирк.

Согласно документу, основную часть объекта снесут. На том же месте построят новое, которое по своему силуэту и внешнему виду будет соответствовать архитектурному облику существующего здания.

Мозаичное панно работы бывшего президента МАРХИ Александра Кудрявцева и художника-монументалиста Григория Даумана, которое украшает фасад цирка, сохранят и отреставрируют.

Работы по реконструкции цирка подрядчик планирует начать во второй половине 2024 года.

Ранее Юга писали, что в Сочи начали ремонтировать Летний театр, а в микрорайоне Гидростроителей в Краснодаре жители своими силами построили бетонную стену, чтобы отучить соседей ходить через их двор.

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