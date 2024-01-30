Реконструкцию Краснодарского цирка планируют начать во второй половине 2024 года

Краснодарский край

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  • © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру
    © Фото Кирилла Панькова, Юга.ру

Власти Кубани рассказали о новом подрядчике, который занимается разработкой проекта Краснодарского цирка

Предыстория: Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году объект изъяли у Росгосцирка и через год передали в собственность властям региона. В 2015 году чиновники начали разрабатывать проект реконструкции. Власти Кубани оценили ремонт в 1 млрд рублей, но средств на него тогда не нашлось.

16 января 2023 года здание цирка все-таки закрыли на ремонт, а проект реконструкции оценили в 65 млн рублей.

В конце 2023-го власти пообещали закончить проект реконструкции здания к концу года, однако подрядчик сорвал сроки. Администрация решила взыскать с него 770 тыс. рублей за неисполнение обязательств и расторгнула контракт. 

Как выглядит Краснодарский цирк с высоты птичьего полета:

В феврале 2023 года власти заключили госконтракт на разработку проекта реконструкции цирка с ООО «Архитектурное наследие». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Определили итоговую концепцию архитектурно-градостроительного облика цирка. На ее основании сейчас завершается формирование итоговых архитектурных и объемно-планировочных решений. Также идет подбор технологического оборудования с учетом выданных рекомендаций и требований Краснодарского государственного цирка», — заявил руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.

По данным администрации, работы на объекте планируют начать во втором квартале 2024 года.

Напомним, что сегодня Краснодарский цирк выглядит так:

Ранее Юга.ру рассказывали, как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка. Эскизы можно посмотреть здесь.

Благоустройство Исторический центр Краснодар Строительство Цирк

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