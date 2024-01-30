Реконструкцию Краснодарского цирка планируют начать во второй половине 2024 года
Власти Кубани рассказали о новом подрядчике, который занимается разработкой проекта Краснодарского цирка
Предыстория: Здание Краснодарского цирка возвели в 1970 году. С того момента его ни разу не реставрировали. В 2013 году объект изъяли у Росгосцирка и через год передали в собственность властям региона. В 2015 году чиновники начали разрабатывать проект реконструкции. Власти Кубани оценили ремонт в 1 млрд рублей, но средств на него тогда не нашлось.
16 января 2023 года здание цирка все-таки закрыли на ремонт, а проект реконструкции оценили в 65 млн рублей.
В конце 2023-го власти пообещали закончить проект реконструкции здания к концу года, однако подрядчик сорвал сроки. Администрация решила взыскать с него 770 тыс. рублей за неисполнение обязательств и расторгнула контракт.
Как выглядит Краснодарский цирк с высоты птичьего полета:
В феврале 2023 года власти заключили госконтракт на разработку проекта реконструкции цирка с ООО «Архитектурное наследие». Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
«Определили итоговую концепцию архитектурно-градостроительного облика цирка. На ее основании сейчас завершается формирование итоговых архитектурных и объемно-планировочных решений. Также идет подбор технологического оборудования с учетом выданных рекомендаций и требований Краснодарского государственного цирка», — заявил руководитель департамента строительства региона Игорь Федосов.
По данным администрации, работы на объекте планируют начать во втором квартале 2024 года.
Напомним, что сегодня Краснодарский цирк выглядит так:
Ранее Юга.ру рассказывали, как могло бы выглядеть здание Краснодарского цирка. Эскизы можно посмотреть здесь.