В Сочи к курортному сезону отремонтируют Летний театр

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Сочи Алексея Копайгородского

Власти Сочи рассказали о реконструкции Летнего театра в парке имени Фрунзе

Проект реконструкции предусматривает ремонт кровли и обновление фасада театра. Внутри здания заменят инженерные коммуникации и организуют системы отопления и вентиляции, сообщает пресс-служба мэрии курорта.

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«Все исторические и архитектурные черты сохраним. Главная идея — большое техническое перевооружение», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

По инвестпроекту механизируют элементы сцены. Появится возможность установить там проекционные и светодиодные экраны.

Работы планируют закончить к началу лета 2024 года.

Летний театр построили в Сочи в 1937 году. Здание не ремонтировали с 2013 года.

Напомним, что в феврале в Сочи высадили новый пальмарий.

Как писали ранее Юга.ру, в Сочи появится классификация пляжей по количеству звезд в соответствии с уровнем оказания услуг.

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В Сочи к курортному сезону отремонтируют Летний театр
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