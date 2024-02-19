В Сочи к курортному сезону отремонтируют Летний театр
Власти Сочи рассказали о реконструкции Летнего театра в парке имени Фрунзе
Проект реконструкции предусматривает ремонт кровли и обновление фасада театра. Внутри здания заменят инженерные коммуникации и организуют системы отопления и вентиляции, сообщает пресс-служба мэрии курорта.
«Все исторические и архитектурные черты сохраним. Главная идея — большое техническое перевооружение», — рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.
По инвестпроекту механизируют элементы сцены. Появится возможность установить там проекционные и светодиодные экраны.
Работы планируют закончить к началу лета 2024 года.
Летний театр построили в Сочи в 1937 году. Здание не ремонтировали с 2013 года.
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