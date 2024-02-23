Краснодарский цирк снесут. Обещают построить такой же
Согласно новому проекту реконструкции Краснодарского цирка, «основная часть здания будет снесена»
ООО «Архитектурное наследие» представило проект реконструкции Краснодарского цирка — об этом «Комсомольской Правде — Кубань» рассказал руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.
«Проектом предусмотрен снос основной части здания цирка», утверждает Поздняков. По его словам, на том же месте будет построено новое, которое «по своему силуэту и внешнему виду будет соответствовать архитектурному облику существующего здания, с использованием современных технических решений, материалов и благоустройством прилегающей территории».
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Отдельно чиновник рассказал об украшающем южный фасад цирка мозаичном панно работы бывшего президента МАРХИ Александра Кудрявцева и художника-монументалиста Григория Даумана.
«Мозаичное панно будет сохранено, проектом предусмотрено место для его размещения и запланировано проведение реставрационных работ», сказал Поздняков.
Работы по реконструкции цирка подрядчик планирует начать во второй половине 2024 года.
Ранее на этой неделе Юга писали о том, что в Сочи начали ремонтировать Летний театр, а в краснодарском микрорайоне Гидростроителей жители своими силами построили бетонную стену, чтобы отучить соседей ходить через их двор.