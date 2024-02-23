Краснодарский цирк снесут. Обещают построить такой же

Краснодарский край

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  • Краснодарский государственный цирк © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский государственный цирк © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Согласно новому проекту реконструкции Краснодарского цирка, «основная часть здания будет снесена»

ООО «Архитектурное наследие» представило проект реконструкции Краснодарского цирка — об этом «Комсомольской Правде — Кубань» рассказал руководитель департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края Илья Поздняков.

«Проектом предусмотрен снос основной части здания цирка», утверждает Поздняков. По его словам, на том же месте будет построено новое, которое «по своему силуэту и внешнему виду будет соответствовать архитектурному облику существующего здания, с использованием современных технических решений, материалов и благоустройством прилегающей территории».

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Отдельно чиновник рассказал об украшающем южный фасад цирка мозаичном панно работы бывшего президента МАРХИ Александра Кудрявцева и художника-монументалиста Григория Даумана.

«Мозаичное панно будет сохранено, проектом предусмотрено место для его размещения и запланировано проведение реставрационных работ», сказал Поздняков.

  • Мозаика на фасаде здания Краснодарского цирка улица Рашпилевская, 147 © Фото Алексея Угольникова
    Мозаика на фасаде здания Краснодарского цирка улица Рашпилевская, 147 © Фото Алексея Угольникова

Работы по реконструкции цирка подрядчик планирует начать во второй половине 2024 года.

Ранее на этой неделе Юга писали о том, что в Сочи начали ремонтировать Летний театр, а в краснодарском микрорайоне Гидростроителей жители своими силами построили бетонную стену, чтобы отучить соседей ходить через их двор.

Строительство Цирк

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Краснодарский цирк снесут. Обещают построить такой же
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